New York : un Ghanéen de 15 ans tué par balle en pleine rue, les révélations de son père

Un adolescent ghanéen de 15 ans nommé Javits Frimpong a été abattu alors qu’il se rendait à l’école dans le Bronx. Son père soupçonne un lien avec des faits de harcèlement scolaire signalés quelques jours avant le drame.

Un ado de 15 ans, a été tué par balle jeudi matin dans le Bronx, à New York, aux États-Unis. Identifié comme Javits Frimpong, le jeune garçon se rendait à l’école lorsqu’il a été atteint par un projectile à l’abdomen, vers 9h30, près de Crotona Park. Transporté en urgence à l’hôpital, il a finalement succombé à ses blessures.

Selon la police de New York, trois adolescents sont recherchés dans le cadre de cette affaire après avoir pris la fuite vêtus de survêtements noirs et portant des masques chirurgicaux bleus. En outre, des images de vidéosurveillance auraient également capté une personne correspondant à la description de l’un des suspects. Touché par balle, Javits aurait encore parcouru environ un pâté de maisons avant de s’effondrer.

D’un autre côté, son père Thomas Frimpong, soupçonne un lien avec des faits de harcèlement scolaire.Aussi, il affirme que le directeur de l’établissement l’avait informé, trois jours avant le drame, que son fils était pris pour cible par deux camarades de classe, récemment suspendus.

« Le directeur m’a dit que Javits est innocent. Javits est innocent. Il se défendait », a-t-il déclaré, estimant que son fils n’était pas à l’origine d’une récente altercation scolaire.

Thomas Frimpong a expliqué avoir fait venir son fils du Ghana à New York il y a environ un an, dans l’espoir de lui offrir de meilleures perspectives. La mère de l’adolescent est, quant à elle, restée au Ghana. Aujourd’hui endeuillé, il garde le souvenir d’un garçon qu’il décrit comme « précieux » et « très intelligent ». Pour l’heure, aucun lien entre les faits de harcèlement scolaire évoqués par le père et le meurtre n’a été officiellement établi.