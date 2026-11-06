Jacques Attali explique pourquoi le futur président ne pourra pas tenir ses promesses

Jacques Attali est l’une des personnalités les plus influentes du paysage économique et financier français. Cela fait plusieurs années qu’il conseille différentes autorités de l’hexagone. Il met aussi son expertise au service de dirigeants étrangers. La parole de Jacques Attali vaut son pesant d’or.

Sur sa page Twitter, l’économiste s’est exprimé sur la prochaine présidentielle française et le programme des différents candidats. Attali n’est pas passé par quatre chemins pour notifier que deux obstacles majeurs vont bloquer le prochain président français. L’ex conseiller de François Mitterrand émet de sérieuses réserves sur la capacité du futur locataire de l’Elysée à tenir ses engagements électoraux.

Des finances dans le rouge

Le nonagénaire affirme qu’aucun candidat ne pourra appliquer le programme présenté pendant la campagne. Il met en avant deux obstacles qui vont limiter les marges de manœuvre du prochain président. Il s’agit de la situation financière de la France et des contraintes juridiques auxquelles le prochain président sera confronté. « Je vous le dis à l’avance : aucun candidat à l’élection présidentielle n’appliquera son programme », déclare Jacques Attali sur son compte Twitter. Attali qui maîtrise les rouages qui dictent les fonctions de de dirigeant a dressé le scénario que le prochain président va adopter.

Selon lui, le futur locataire du palais de l’Elysée pourrait rapidement commander un état des lieux des finances publiques afin de mesurer l’ampleur des difficultés budgétaires et les conclusions de cet exercice pourraient servir à justifier l’abandon de plusieurs engagements pris pendant la campagne électorale. Dans son intervention, Jacques Attali insiste sur les limites financières auxquelles sera confronté le prochain gouvernement français. Pour lui, l’endettement de la France réduirait les possibilités de financer de nouvelles mesures sans recourir à des économies supplémentaires ou à une hausse des impôts.

Cela pourrait contraindre le futur président à revoir ses priorités. Jacques Attali souligne aussi le poids des règles juridiques. En effet, certaines propositions électorales pourraient se heurter à la Constitution de l’Hexagone, au droit européen ou aux engagements internationaux de la France. Cette situation est en mesure de limiter le champ d’action du prochain chef de l’État. Jacques Attali a lancé un pavé dans la mer. Le future président français sait donc ce qui l’attend.