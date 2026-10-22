Pétrole : la Chine se tourne vers le Brésil et l’Afrique face au blocus américain en Iran

Les réserves pétrolières flottantes de l’Iran, stockées sur des pétroliers dans les eaux asiatiques, sont épuisées à la mi-octobre, selon Kpler, cité par le Wall Street Journal le 21 octobre. La Chine, principal acheteur de brut iranien ces dernières années se tourne vers le Brésil et certains pays africains pour compenser les volumes qu’elles recevaient de Téhéran.

En effet, les États-Unis ont réinstauré leur blocus maritime après l’échec d’un accord à la mi-juillet. Les stocks iraniens hors du pays, de près de 150 millions de barils avant le blocus d’avril, sont tombés à 866 000 barils à la mi-octobre selon les données de Kpler. Le Brent a dépassé 110 dollars le baril le 20 octobre sur les marchés, puis 112 dollars le 22 octobre sous l’effet d’attaques de navires dans le détroit d’Ormuz.

Un approvisionnement qui se déplace

Les arrivées de pétrole iranien en Chine ont presque cessé ces dernières semaines, et les chargements sur l’île de Kharg, principal terminal d’exportation iranien, se sont interrompus. Les données de Kpler indiquent que les stocks à terre se remplissent, à environ 60 % de leur capacité, soit près de 70 millions de barils. Cette situation pousse Téhéran à réduire sa production.

Les raffineries chinoises recherchent d’autres fournisseurs, notamment au Brésil et en Afrique. Le Nigeria, en Afrique de l’Ouest, et l’Angola et la République du Congo, en Afrique centrale, sont parmi les producteurs qui contribuent à diversifier les approvisionnements chinois.