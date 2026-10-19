Portugal : Cristiano Ronaldo écope de 30 jours de suspension et d'une amende de 255 euros

Le capitaine de la Seleção est sanctionné par la Fédération portugaise de football (FPF) pour avoir quitté le camp de l’équipe nationale au Danemark. Selon le journaliste Fabrizio Romano, la décision a été publiée ce lundi 19 octobre.

Pour rappel, pendant la dernière trêve internationale, Cristiano Ronaldo, 41 ans, a quitté le rassemblement après avoir été laissé sur le banc face à la Norvège et appris qu’il ne serait pas titulaire contre le Danemark. La FPF avait ouvert une procédure disciplinaire et prononcé une suspension provisoire le 10 octobre. Dans un message publié sur Instagram, l’attaquant a reconnu ses torts, présenté ses excuses aux supporters et assuré : « Nous aurons un ou plusieurs matchs d’adieu. »

Dans sa décision, le Conseil de discipline – section non professionnelle – de la FPF juge l’accusation « totalement fondée » et condamne le joueur pour avoir commis, « une fois et à titre intentionnel », une infraction disciplinaire. La sanction comprend « une suspension de 30 (trente) jours » ainsi qu’« une amende fixée à 2,5 UC, soit 255,00 € ». Le joueur avait demandé la prise en compte de circonstances atténuantes, invoquant sa carrière, son palmarès et « le communiqué public » qu’il a publié le 6 octobre.

Un retour possible en novembre

La suspension de 30 jours courant depuis fin septembre, Cristiano Ronaldo sera disponible pour le rassemblement de novembre. Le Portugal affrontera le Danemark le 14 novembre, puis le pays de Galles le 17 novembre. Le président de la FPF, Pedro Proença, considère Cristiano Ronaldo comme un joueur clé du groupe et se dit confiant quant à son retour en sélection. La réponse du capitaine déterminera la suite de cette affaire.