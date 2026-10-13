Portugal : ce que risque Cristiano Ronaldo après son départ de la sélection

Déjà visé par une suspension provisoire, l’attaquant de 41 ans pourrait faire face à d’autres sanctions à l’issue de la procédure disciplinaire. En effet, la Fédération portugaise de football a ouvert une enquête urgente sur Cristiano Ronaldo après son départ du rassemblement national le 30 septembre.

Après avoir quitté unilatéralement la sélection portugaise à la suite d’un différend avec le sélectionneur Jorge Jesus, le capitaine fait désormais l’objet d’une enquête de la Fédération portugaise de football (FPF). En effet, la procédure doit permettre d’examiner les circonstances de son départ et ses éventuelles conséquences disciplinaires.

Pour rappel, Cristiano Ronaldo a quitté le rassemblement portugais à Copenhague le 30 septembre 2026. Les faits ont été signalés au Conseil de discipline le 7 octobre, avant l’ouverture officielle de la procédure le 9 octobre. Ainsi, plusieurs jours se sont écoulés entre le départ du joueur et le lancement de l’enquête.

Parallèlement, une suspension provisoire a été prononcée. Dans son communiqué, la Fédération précise qu’une mesure préventive non automatique s’ajoute à la suspension provisoire liée à la procédure. Le dossier a également été classé comme urgent. Toutefois, cette décision ne préjuge pas de la sanction définitive qui pourrait être retenue.

Une sanction définitive encore attendue

Le règlement disciplinaire de la Fédération portugaise prévoit, pour certaines formes d’abandon injustifié d’une activité de la sélection, une suspension pouvant aller d’un à six mois, assortie d’une amende. Mais, l’application de cette disposition dépendra cependant de la qualification exacte des faits et de l’examen du dossier.

De son côté, l’attaquant a présenté ses excuses à ses coéquipiers et aux supporters pour son départ. En effet, dans une lettre ouverte, il a également reproché à Jorge Jesus de ne pas avoir respecté ses engagements à deux reprises.