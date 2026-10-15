Portugal : la sœur de Cristiano Ronaldo évoque une trahison et jette un doute sur son avenir

Elma Aveiro, sœur de Cristiano Ronaldo, s’est exprimée mercredi 14 octobre 2026 à Lisbonne, au Portugal, en marge de la présentation du livre Viver Nem Sempre É Envelhecer du médecin Manuel Pinto Coelho. Elle a parlé du conflit qui oppose son frère à Jorge Jesus, ainsi que l’incertitude qui pèse sur son avenir en équipe nationale.

Le différend remonte à la victoire du Portugal 2-1 en Norvège, le 27 septembre. Le sélectionneur avait promis de faire entrer Cristiano Ronaldo en jeu, avant de le laisser sur le banc. Le 30 septembre, après la conférence de presse du sélectionneur et un échange avec le président de la Fédération portugaise, Pedro Proença, le capitaine a quitté le stage. Ronaldo a par la suite publié un communiqué dans lequel il reconnaît avoir eu tort tout en acceptant d’être sanctionné. La fédération a ouvert une procédure disciplinaire et prononcé une suspension préventive le 10 octobre.

Une « trahison » selon sa sœur

Elma Aveiro a déclaré : « C’est plus non que oui. Je pense que tous les deux sont blessés. Pour l’instant, c’est une situation au point mort. Nous verrons bien ce qui arrivera. Je ne sais pas, c’est très compliqué. Quand on subit une trahison, il est très difficile de revenir à la normale. Je suis sans voix. C’est très dur de voir mon frère traverser une telle épreuve. C’est sans doute l’une des personnes qui mérite le moins cela. »

Cristiano Ronaldo, âgé de 41 ans, détient le record de sélections (234) et de buts (146) avec le Portugal. Il a affirmé qu’il voulait continuer à porter le maillot national à l’avenir, mais la suite de sa carrière internationale reste, pour le moment incertain.