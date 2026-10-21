Pour Hillary Clinton, Poutine détiendrait des éléments compromettants sur Donald Trump

Aux États-Unis, Hillary Clinton a relancé, ce mercredi 21 octobre 2026, un soupçon qui revient depuis des années autour de Donald Trump et de Vladimir Poutine. Lors de son podcast avec Kara Swisher, l’ancienne candidate démocrate a déclaré : « Je continue de croire que Poutine a des éléments sur Trump… Je continue de croire qu’il détient des photos, des vidéos, quoi que ce soit ». Clinton s’exprimait sur la raison pour laquelle le président américain relâchait la pression sur la Russie : « Gardons Poutine content pour qu’il ne divulgue pas ce qu’il a » a-t-elle rajouté.

Les dossiers Epstein au centre de son raisonnement

Hillary Clinton a donné un seul indice à l’appui de sa thèse : l’attitude de Donald Trump dans l’affaire Epstein. Elle a cité « la force avec laquelle Trump s’est battu contre la publication des dossiers Epstein ». Rappelons que cette idée ne date pas d’hier dans son discours. En effet, pendant la campagne de 2016, elle avait déjà accusé Vladimir Poutine de vouloir faire de Donald Trump « une marionnette du Kremlin ». Cependant le président Donald Trump a toujours démenti toute collusion avec Moscou durant cette élection.

Le président russe a, lui aussi, déjà répondu à ce type d’allégation. En 2018, lors d’un entretien accordé à la chaîne américaine NBC, Vladimir Poutine avait écarté l’idée que la Russie détienne des informations compromettantes sur Donald Trump la qualifiant d’« absurdités ».