Poutine "humaniste" selon Witkoff : la réponse cinglante de Zelensky après une nuit de frappes sur Kiev

Une attaque russe de 21 missiles et 210 drones a touché Kiev dans la nuit du mercredi 21 au jeudi 22 octobre 2026. Dans la foulée, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait état de deux morts et de 34 blessés, tandis que des responsables ukrainiens ont signalé l’emploi d’une ogive à sous-munitions dans le centre de la capitale, selon CNN.

Sur le réseau X, Zelensky a répondu à l’émissaire américain Steve Witkoff, qui avait qualifié la veille le président russe Vladimir Poutine d’« humaniste ». « Trois vagues de missiles balistiques ont été lancées sur Kiev par des « humanitaires » russes depuis hier soir… Des immeubles d’habitation, des installations énergétiques, une gare, le métro et des centres commerciaux ont été endommagés, a-t-il déclaré.

Une phrase prononcée à Saint-Pétersbourg

Rappelons que Witkoff s’exprimait mercredi à Saint-Pétersbourg, au début d’un entretien avec Poutine. « Vous êtes aussi un humaniste, monsieur, et je salue cela », a déclaré l’envoyé de Donald Trump, dans une vidéo diffusée par les médias russes. Il remerciait le dirigeant russe d’avoir libéré Stephen Hubbard, retraité de 74 ans originaire du Michigan, qui était détenu en Russie depuis 2022. En effet, un tribunal de Moscou avait rendu son verdict le 7 octobre 2024, après l’avoir accusé d’avoir combattu comme mercenaire pour l’Ukraine. Pour le président Poutine, cette décision avait été prise des raisons humanitaires.

Précisons que plusieurs élus ont critiqué les propos de Witkoff. En effet, le sénateur républicain Thom Tillis lui a demandé de chercher la définition du mot « humanitaire », et son collègue John Cornyn a écrit que Poutine est un tueur de sang-froid. Toutefois, le vice-président JD Vance a défendu l’émissaire : « dire quelque chose d’aimable à une personne qui vient de libérer un Américain relève du travail d’un diplomate », a-t-il déclaré lors d’un déplacement dans l’Ohio.

Des pourparlers trilatéraux en vue

À l’issue de la rencontre, le Kremlin a indiqué que la Russie était prête à reprendre dès le mois prochain les négociations à trois avec les États-Unis et l’Ukraine. Mais, le conseiller diplomatique de Poutine, Iouri Ouchakov, a toutefois estimé que les nouvelles approches des Européens et de Kiev contenaient peu d’éléments utiles à un règlement. Pour rappel, Witkoff avait vu Zelensky et des représentants européens à Oslo la veille de son voyage en Russie. L’occasion pour Zelensky de souhaiter des discussions réunissant Trump, Poutine et lui-même, de préférence avec les Européens.