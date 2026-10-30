Présidentielle aux États-Unis : l'acteur Terrence Howard pourrait être candidat pour faire la différence

L’acteur américain Terrence Howard envisage la possibilité de briguer la présidence des États-Unis. Interrogé mercredi à New York par le média TMZ sur les prochaines élections, l’interprète de Lucious Lyon dans la série Empire a laissé entendre qu’il pourrait se lancer dans la course à la Maison-Blanche si aucun autre responsable ne se montre disposé à provoquer de véritables changements.

« Oui. J’ai hâte de devenir président », a-t-il déclaré au photographe de TMZ. Relancé sur le sérieux de ses propos, il a maintenu sa position, estimant que quelqu’un devait agir si les dirigeants ne souhaitaient rien changer. « S’ils ne veulent rien changer, il faut bien que quelqu’un fasse quelque chose. », a martelé l’acteur

En effet, l’acteur a déjà une proposition en tête, centrée sur la réparation des conséquences de l’esclavage. Il souhaite notamment s’entretenir avec le président Donald Trump afin de lui soumettre une mesure visant à exonérer les descendants d’esclaves des impôts fédéraux pendant les 400 prochaines années. Selon lui, cette disposition contribuerait à réduire les inégalités économiques et à attirer davantage d’investissements dans les communautés noires américaines.

Pour rappel, Terrence Howard est un producteur et musicien né le 11 mars 1969 à Chicago. Il s’est fait connaître du grand public grâce à son rôle de Lucious Lyon, magnat de l’industrie musicale, dans Empire, diffusée sur Fox de 2015 à 2020. Auparavant, il avait auparavant été nommé à l’Oscar du meilleur acteur en 2006 pour son interprétation dans Hustle & Flow et a fait plusieurs apparitions dans des clips vidéos. Cependant, aucune candidature officielle n’a été annoncée à ce stade.