Programme Orphée : A+ Bénin et la Fondation Canal+ offrent 100 kits scolaires au Village d’Enfants SOS d’Abomey-Calavi

À travers le programme Orphée, A+ Bénin, la Fondation Canal+ et CanalBox ont remis 100 kits scolaires aux enfants du Village d’Enfants SOS d’Abomey-Calavi, le mercredi 7 octobre 2026.

Des sacs, des cahiers, des stylos, des couvertures kaki, des manuels scolaires et d’autres fournitures scolaires ont été remis aux enfants du Village d’Enfants SOS d’Abomey-Calavi. L’opération s’inscrit dans le cadre du programme Orphée, une initiative solidaire portée par la Fondation Canal+ en faveur des enfants en situation difficile.

La cérémonie de remise s’est déroulée en présence de représentants de Canal+ Bénin, de la Fondation Canal+, d’A+ Bénin et des responsables de SOS Villages d’Enfants. Portant la voix du manager de SOS Villages d’Enfants, Bio Sacca Orou Gado a indiqué que ce soutien répond à des besoins concrets à l’entame de la nouvelle année scolaire. Il a salué un geste qui, au-delà des fournitures scolaires, constitue un encouragement pour les enfants et un signe de confiance dans leur avenir.

L’opération ne se limite pas à la remise des fournitures. Selon la directrice générale d’A+ Bénin, Cléli Azokpota, cette action marque le début d’une collaboration qui se poursuivra au cours des prochains mois.

Des ateliers seront ainsi organisés avec des professionnels de l’audiovisuel. Ils auront pour objectif de faire découvrir aux enfants les différents métiers du secteur et de leur permettre d’échanger avec ceux qui les exercent. A+ Bénin entend éveiller leur curiosité et susciter des vocations.

Une autre activité est annoncée pour les fêtes de fin d’année. Canal et ses partenaires prévoient de revenir au Village d’Enfants SOS d’Abomey-Calavi à l’occasion de Noël pour inaugurer une nouvelle médiathèque. Celle-ci pourra accueillir plus de 200 personnes.

Pour Cléli Azokpota, ces différentes actions doivent contribuer à ouvrir de nouvelles perspectives aux enfants. Elle les a invités à être curieux, à poser des questions, à apprendre et à croire en leurs capacités.

La cérémonie a également été marquée par la présence de trois animatrices d’A+ Bénin : Frida Elisha, de « On se parle cash ! », Astrid Djidjoho, de « Tout le monde peut jouer », et Nabirath Imorou, de « Mon Beau Bénin, le Mag ».

Elles ont partagé un moment de divertissement avec les enfants et leur ont prodigué des conseils sur l’importance de travailler rigoureusement, de rêver grand et d’avoir de la confiance en soi. Le porte-parole des enfants a remercié Canal+Bénin pour les kits scolaires. Il a affirmé que ces fournitures les aideront dans leurs études. Il a invité ses camarades à en faire bon usage.

Orphée, un accompagnement dans la durée

La remise des kits s’inscrit dans le programme Orphée, porté par la Fondation Canal+. Ce programme vise à permettre aux enfants accueillis dans des centres d’accueil et des structures spécialisées en Afrique d’accéder à l’éducation et au divertissement, à travers la mise à disposition d’équipements éducatifs tels que des bibliothèques, des manuels scolaires, des télévisions et des paraboles donnant accès à des contenus pédagogiques, une fois les besoins de première nécessité couverts.

Orphée prévoit également un accompagnement dans la durée, avec des animations éducatives organisées tout au long de l’année, notamment des sorties au cinéma pour les enfants bénéficiaires.

À Abomey-Calavi, cette première action ouvre une série d’activités annoncées entre Canal, A+ Bénin, la Fondation Canal+ et le Village d’Enfants SOS. Pour les responsables du centre, ce type de partenariat contribue à améliorer les conditions d’apprentissage et à accompagner les enfants et les jeunes dans leur développement et leur préparation à l’autonomie.