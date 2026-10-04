Protection de l’enfance : Djogbénou au chevet de Flora et de 43 enfants vulnérables

La protection des enfants vulnérables ne relève pas seulement des textes et des institutions. Elle appelle aussi une mobilisation humaine face aux violences, à l’abandon et aux situations de détresse qui peuvent marquer leur parcours. C’est le sens de la visite effectuée, mercredi 30 septembre 2026, par Joseph Fifamin Djogbénou auprès de la petite Flora et des enfants accueillis par la Fondation Jean Teko.

Victime, de « violences innommables » de la part de personnes qui auraient dû assurer sa protection, Flora se trouve aujourd’hui prise en charge dans un environnement destiné à lui offrir sécurité et accompagnement. Mais derrière son cas se dessine une réalité plus large. La Fondation Jean Teko accueille également 43 autres enfants, orphelins ou confrontés à une forte vulnérabilité sociale.

Sur sa page Facebook, Joseph Djogbénou a tenu à mettre en lumière le travail accompli auprès de ces enfants par l’artiste Anna Teko, son époux Gilles Gabelus et l’ensemble de l’équipe de la fondation. Il décrit le centre comme une véritable « oasis de bonheur » pour ceux qui y sont accueillis.

Au-delà du geste personnel de solidarité, cette visite remet au premier plan une question essentielle : celle de la responsabilité des adultes et de la société envers les enfants. Lorsqu’un enfant subit des violences précisément dans le cadre où il devrait être protégé, c’est tout le dispositif de vigilance et de protection qui se trouve interpellé.

Le soutien exprimé par Joseph Djogbénou à Flora et aux autres pensionnaires de la fondation prend ainsi une dimension qui dépasse la seule compassion. Il rappelle la nécessité d’une attention particulière aux enfants exposés à la violence, à l’isolement ou à la précarité, mais aussi l’importance des structures et des personnes qui leur offrent une seconde possibilité de grandir dans un environnement protecteur.

« Je leur apporte tout mon soutien », a écrit Joseph Djogbénou.

Une phrase sobre qui accompagne un geste de proximité et met en lumière ceux qui, souvent loin des projecteurs, travaillent quotidiennement à redonner sécurité, affection et espérance à des enfants fragilisés.