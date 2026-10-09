RDC : un ancien combattant de l'UFC blessé dans une embuscade contre la société d'Erik Prince

Un ancien combattant de l’UFC a été blessé le 17 septembre 2026 dans une embuscade au Sud-Kivu, dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), qui visait des hommes de la société de sécurité de l’Américain Erik Prince. Cette province est l’un des fronts d’une guerre née du génocide de 1994 au Rwanda : des miliciens hutus ont alors fui vers le Congo, poursuivis par des forces tutsies rwandaises. Le Rwanda nie avoir des troupes en RDC.

Un mort et des blessés, sans bilan officiel

Le blessé, Tim Kennedy, est un ancien Béret vert et tireur d’élite décoré, vétéran d’Irak et d’Afghanistan, qui a combattu en MMA de 2001 à 2016. Selon l’agence Reuters, il a reçu trois balles à la jambe et se trouve au centre médical militaire Walter Reed, près de Washington. Plusieurs médias décrivent son état comme stable après son évacuation vers les États-Unis.

Le New Zealand Herald identifie parmi les morts Justin Conaglen, ancien caporal des forces spéciales néo-zélandaises (NZSAS), déjà enterré dans le Northland. Il faisait partie d’une équipe de trois hommes, dont deux ont été gravement touchés, d’après ce média.

Reuters évoque de son côté une vingtaine de morts et de blessés, dont au moins sept Congolais, selon deux sources travaillant avec le gouvernement congolais. Un second contractuel étranger figure parmi les blessés. Une source sécuritaire congolaise estime que des villageois comptent probablement parmi les victimes. Aucun bilan officiel n’a été publié.

Selon une source du gouvernement congolais, les forces rwandaises soutenant le M23 auraient repéré le groupe en suivant un drone de surveillance. Cette version n’est pas confirmée. Une autre source indique que la société n’avait pas subi de pertes jusque-là au Congo.

Une société née après Blackwater

La société s’appelle Vectus Global. Erik Prince, ancien membre des forces spéciales de la marine américaine, a fondé Blackwater en 1997. Cette entreprise a disparu depuis, et certains de ses membres ont été graciés en 2020 après la mort de civils irakiens. Il a quitté en 2021 la présidence de Frontier Services Group, basée à Hong Kong, avant de créer Vectus Global. La société opère aussi en Haïti depuis mars 2025, dans le cadre d’un accord de dix ans avec le gouvernement.

Du contrat fiscal aux combats d’Uvira

Vectus Global est arrivée en RDC en avril 2025 avec un contrat d’environ 700 millions de dollars, selon des informations de presse, signé avec le ministère congolais des Finances. Sa mission : créer une « brigade fiscale » pour sécuriser les zones minières et améliorer les recettes de l’État.

En février 2026, ses équipes ont fait voler des drones pour appuyer l’armée congolaise à Uvira. Les rebelles de l’AFC/M23 avaient pris cette ville en décembre avant de s’en retirer, après des menaces de représailles de Washington. L’accord de paix signé en juin 2025 entre Kinshasa et les États-Unis n’incluait pas ce mouvement. Des contractuels de Prince ont aussi été signalés sur les hauts plateaux de Minembwe. Le Département d’État américain affirme n’avoir aucun contrat avec Erik Prince au Congo. Selon Reuters, ce dernier prévoit un déplacement en RDC, sans en préciser les détails.