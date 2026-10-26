Real Madrid : après son 100e but, Kylian Mbappé annonce « beaucoup d'autres buts »

Kylian Mbappé, attaquant du Real Madrid a inscrit un doublé face au FC Barcelone (2-1), dimanche 25 octobre 2026 au Camp Nou, en Espagne, et il a atteint les 100 buts sous le maillot madrilène à sa 116e apparition. Au micro de Real Madrid TV, il a refusé de s’attarder sur ce chiffre : « Tout le monde sait que j’aime marquer des buts et aider l’équipe de cette façon. Cette victoire va donner beaucoup de confiance au groupe et il y aura beaucoup d’autres buts, donc ce n’est pas très important ». Ce succès, acquis lors de la 10e journée de Liga, met fin à la série de neuf victoires du Barça en championnat et ramène le Real à trois points du leader.

Ses deux buts sont arrivés dans des circonstances opposées. En effet, le premier, à la 41e minute, doit beaucoup au hasard puisque Gerard Martín a voulu dégager un centre de Yan Diomandé et a renvoyé le ballon sur Mbappé, qui l’a poussé au fond de la cuisse. Le second est tombé à la 87e minute, après un contre construit par Jude Bellingham.

Un succès présenté comme celui du groupe

« Nous nous sommes bien préparés ces derniers matches parce que nous avons gagné et bien joué. Nous venions avec une bonne mentalité et ce soir nous avons sorti tout ce que nous avons. Nous avons eu un moment difficile dans le match et un autre où nous avons dominé » a insisté Mbappé.

Il a aussi regardé vers la suite du championnat, où le Real compte désormais cinq victoires de suite depuis la trêve internationale : « Cela signifie que c’est le Real Madrid. Le Real Madrid doit gagner les matches et c’est ce que nous faisons en ce moment. Nous devons continuer, parce que cinq matches ne comptent pour rien pour nous ».

Les chiffres donnent une idée du rythme de l’attaquant. Et pour cause, ses 100 buts se répartissent en 67 en Liga, 25 en Ligue des champions, 4 en Coupe du Roi, 2 en Coupe du monde des clubs, un en Supercoupe d’Europe et un en Supercoupe d’Espagne. Il en avait inscrit 44 lors de sa première saison et 42 lors de la deuxième, et il en compte 14 depuis le début de l’exercice en cours. En comparaison, Karim Benzema avait eu besoin de 210 matches pour atteindre la même barre avec le Real. Au classement, les Madrilènes occupent la troisième place avec 24 points, derrière le Barça (27) et l’Atlético de Madrid (25).