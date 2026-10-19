Real Madrid : Mourinho annonce la titularisation de Vinicius mercredi 21 octobre

José Mourinho a désigné Vinicius comme titulaire mercredi, dimanche 18 octobre 2026, à Madrid, en Espagne. « Vinicius sera titulaire mercredi. La décision est prise », a assuré l’entraîneur du Real Madrid en conférence de presse, après la victoire 4-1 contre Séville. Rappelons que le Brésilien a été suspendu en Liga et peut donc affronter le RB Leipzig en Ligue des champions. « La Ligue des champions est une façon de rester motivé… Vini a beaucoup travaillé sur le plan physique » a expliqué Mourinho.

Fabrizio Romano a relayé ces propos lundi 19 octobre dans un message publié sur X. Mourinho a aussi mis ses joueurs en garde, selon OKdiario : « Leipzig n’est pas celui qui a perdu à Munich, c’est autre chose ». On ignore encore la composition complète de l’équipe et la position de Vinicius. Mourinho devra aussi décider comment l’associer à Yan Diomandé, buteur dimanche contre Séville.

Une suspension qui ne vaut que pour la Liga

Vinicius avait reçu un carton rouge direct à la 73e minute contre Villarreal, le 10 octobre, pour avoir tiré les cheveux de Nathan Saliba. Malheureusement, son but, marqué sur cette action, avait été annulé. Puis, le 14 octobre, la Fédération espagnole l’a suspendu pour quatre matchs. Toutefois, la sanction ne concerne que les compétitions espagnoles. Raison pour laquelle, Vinicius était titulaire à Rome, le 14 octobre, lors de la victoire 4-3 du Real en Ligue des champions. Mourinho avait alors réagi au moment choisi pour annoncer la suspension : « Je pense que la question s’adresse au comité : pour quelle raison a-t-il fait sortir la sanction à ce moment ? »

Leipzig, l’ancien club de Diomandé

Le rendez-vous de mercredi a une saveur particulière pour Diomandé. L’ailier ivoirien de 19 ans a quitté Leipzig cet été pour Madrid, après avoir été élu révélation de la saison en Bundesliga. Il a depuis marqué deux buts en huit jours, contre Villarreal puis contre Séville, et retrouvera donc son ancien club avec un statut bien différent de celui du début de saison.