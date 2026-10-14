Real Madrid : Vinicius Jr absent du Clasico du 25 octobre après sa sanction de quatre matchs

Vinicius Jr ne jouera pas le Clasico du 25 octobre au Camp Nou. En effet , le comité disciplinaire de la Fédération espagnole de football lui a infligé quatre matchs de suspension ce mercredi 14 octobre 2026. Cette sanction intervient après son expulsion contre Villarreal en championnat d’Espagne. Dans la foulée, l’attaquant brésilien manquera donc quatre journées de Liga.

Le journaliste Fabrizio Romano a annoncé la décision sur le réseau X : « Vinicius Jr a été suspendu pour quatre matchs de Liga, il manquera le Clasico ». La sanction se divise en deux parties égales dont deux matchs pour avoir tiré les cheveux de Nathan Saliba et deux matchs pour son agressivité après son expulsion.

Quatre rencontres de Liga au programme

Le joueur sera absent pour les quatre prochains matchs de championnat du Real Madrid : Séville, à domicile, le 18 octobre, Barcelone, en déplacement, le 25 octobre, Racing Santander, en déplacement, le 1er novembre et Valence, en déplacement, le 7 novembre.

Son retour en Liga est attendu le 22 novembre, face au Celta Vigo. Il aura alors passé plus de six semaines sans disputer de match de championnat, depuis la rencontre contre Villarreal. Ainsi donc, Vinicius reste disponible en Ligue des champions, dès ce mercredi soir face à la Roma.