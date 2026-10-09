Real Madrid : Mourinho défend Mbappé et appelle les supporters à la raison

Kylian Mbappé entretient une relation assez particulière avec le public du Real Madrid. Joueur important de l’effectif madrilène, Mbappé est parfois plébiscité, parfois chahuté par le public du Santiago Bernabeu. Qu’est-ce qui explique cela ? Kylian Mbappé est le prototype ultime de l’attaquant du XXIe siècle. Rapide, technique, véloce et efficace devant le but, le capitaine de l’équipe de France ne fait qu’enchaîner les saisons de grande classe. Malgré cela, il n’est pas à l’abri des critiques du public madrilène.

Les Madridistas sont exigeants et ils veulent plus de leur star. José Mourinho, l’entraîneur de la Casa Blanca, a récemment appelé les supporters madrilènes à être indulgents envers le champion du monde 2018. Mourinho a été on ne peut plus clair. Il a déclaré que Kylian Mbappé respecte pleinement ses obligations sur et en dehors du terrain. Il a mis en avant l’exemplarité et le professionnalisme du natif de Bondy, qui ne lésinerait sur aucun effort afin d’afficher un niveau de performance à la hauteur des ambitions de la Casa Blanca.

Mourinho monte au créneau pour Mbappé

Aux supporters madrilènes, le Special One demande de faire preuve de justice et d’intelligence. Le Real Madrid n’est pas un club comme les autres. Il s’agit de l’une des institutions sportives les plus célèbres du monde et le niveau de pression y est très élevé. L’effectif est composé de nombreuses superstars qui veulent tout remporter.

C’est dans cette optique que les fans du Real Madrid demandent toujours plus à leurs Galactiques. José Mourinho a confirmé que Kylian Mbappé sera bel et bien titulaire pour le match de Liga contre Villarreal. Quatrièmes du classement, les Madrilènes devront s’imposer pour ne pas se laisser distancer par leur grand rival, le FC Barcelone. Ce sera l’occasion pour Mbappé de répondre présent. En enchaînant avec une bonne prestation, il aura l’opportunité de faire taire certaines critiques et, pourquoi pas, de se réconcilier avec le public du Santiago Bernabeu.