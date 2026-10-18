Real Madrid : Yan Diomande bat un record de précocité en Liga face à Séville

Dimanche 18 octobre 2026 au Bernabéu, le Real Madrid a dominé le FC Séville 4-1 lors de la 9e journée de Liga. Grâce à ce succès, les Madrilènes se hissent à la troisième place du classement, à six points du FC Barcelone. Kylian Mbappé a signé un doublé, mais c’est Yan Diomandé qui a retenu l’attention, avec un but et une passe décisive.

Depuis quelques semaines, l’ailier ivoirien gagne en confiance. Recruté pour environ 140 millions d’euros, il avait marqué son premier but sous le maillot blanc lors de la victoire face à Villarreal, le 10 octobre. Avant de rejoindre Madrid, il s’était déjà fait remarquer à Leipzig avec 9 buts et 5 passes décisives en 23 matchs de Bundesliga.

Diomandé est devenu ce dimanche le plus jeune joueur du Real Madrid à marquer et à délivrer une passe décisive dans un même match de Liga depuis le début du XXIe siècle. Son exploit rappelle celui de Jude Bellingham, qui avait marqué et délivré une passe décisive lors d’un Clasico, à 20 ans et 51 jours. Diomandé l’a réalisé à 19 ans et 338 jours face à Séville.

Un but et une passe pour le jeune Ivoirien

Tout commence à la 30e minute, quand Arda Güler ouvre le score sur une passe de Diomandé. Mbappé double la mise à la 37e minute, avant de transformer un penalty à la 63e, d’une panenka. Bueno réduit l’écart pour Séville à la 80e, mais Diomandé répond immédiatement en plaçant sa frappe à la 82e minute, sur une passe d’Aurélien Tchouaméni, pour sceller le score.

Avec ce match, Diomandé, 19 ans, devient le plus jeune joueur du Real Madrid à marquer et à délivrer une passe décisive dans une même rencontre de Liga depuis le début du XXIe siècle, devant Bellingham. Son investissement défensif a également été salué. Les Madrilènes feront face au Barça dans une semaine pour le Clasico.