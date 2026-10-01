Record Guinness : un Nigérian dépasse les 168 heures de marathon de danse

Sept jours à danser sans quitter la scène, et un peu plus : le Nigérian Benjamin Daniel, connu sous le nom de Bendancer, a franchi l’objectif des 168 heures de danse à Lagos. Et ce parce que le danseur âgé de 33 ans vise le record Guinness du plus long marathon de danse réalisé par un individu.

Le marathon s’est déroulé à Freedom Park, un espace culturel de la capitale économique nigériane. Le danseur a atteint les sept jours révolus mardi vers 3 h du matin, heure locale, et a ensuite poursuivi près de neuf heures supplémentaires avant de s’arrêter vers midi. Au final, son équipe affiche un chrono final de sept jours, huit heures, trente-deux minutes et cinquante-neuf secondes, un total qui dépasse donc les 176 heures. Pour information, le précédent record était de 127 heures et appartient à la danseuse indienne Srushti Sudhir Jagtap, qui l’a établi en 2023.|

Une candidature en cours de vérification

L’organisation britannique Guinness World Records a confirmé avoir reçu la demande du danseur. Selon un porte-parole cité par Club of Mozambique, la candidature est active et l’organisme attend l’envoi des preuves, qui passeront ensuite par un processus officiel d’examen et de vérification.

Pour réaliser son record, le danseur a puisé dans plusieurs genres musicaux, de l’afrobeat au fuji, en passant par le jazz et le zouk, et il a changé de tenue au fil des jours en portant par moments des vêtements traditionnels comme l’agbada et le dashiki. Après sa longue prestation, Benjamin Daniel est ensuite parti à l’hôpital pour un bilan médical. Pour rappel, Bendancer pratique la danse à titre professionnel depuis dix-huit ans. Il se présente comme danseur et chorégraphe contemporain.