OTAN : la menace nucléaire russe s'intensifie, Kaliningrad au cœur des tensions

La Russie a averti l’OTAN qu’elle serait prête à recourir à l’arme nucléaire si l’Alliance tentait de couper Kaliningrad, son exclave sur la Baltique, selon un document révélé par Reuters le 30 septembre. Le texte, un « non-paper », accuse l’Alliance de mener une politique dangereuse, porteuse de risques élevés de conflit armé direct.

Cette menace fait suite à une série d’avertissements récents. En 2022, Dmitri Medvedev avait prévenu que l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’OTAN va conduire Moscou à renforcer ses défenses en Baltique, même par des armes nucléaires. Le président russe Vladimir Poutine avait placé ses forces de dissuasion en alerte après le début de la guerre en Ukraine. Moscou a par la suite ordonné le déploiement d’armes nucléaires tactiques au Bélarus en 2023, puis élargi les conditions d’emploi de l’arsenal atomique dans sa doctrine en 2024.

Des frappes évoquées contre les centres de décision

Le document révélé évoque la possibilité de « frappes russes contre les centres de décision des États membres de l’Alliance » dès le début d’un conflit. Les ambassades russes dans au moins trois pays européens accusent depuis trois jours, l’OTAN d’intensifier les tensions par des exercices et des scénarios militaires autour de Kaliningrad. Ils affirment que la Russie n’a pas l’intention d’attaquer un pays de l’OTAN, mais promet une riposte en cas d’agression contre ce territoire entre la Pologne et la Lituanie.

La porte-parole de l’OTAN, Allison Hart, a confirmé la réception du document sans révéler son contenu. Elle a rappelé que l’Alliance est défensive, qu’aucune de ses activités ne menace la Russie, et a dénoncé toute « rhétorique nucléaire irresponsable ». Un diplomate de l’Alliance y voit une tentative d’intimidation des Européens, tandis qu’un conseiller du président lituanien parle de pression psychologique. Le moindre incident autour de cette enclave pourrait dégénérer en crise majeure entre Moscou et l’Alliance.