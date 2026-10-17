Rentrée scolaire au Bénin : le ministre NATTA insiste sur deux matières clés

Près d’un mois après la rentrée scolaire du 14 septembre, le ministre des Enseignements maternel et primaire, Armand Kuyema NATTA, s’est rendu dans plusieurs écoles du Borgou et de l’Alibori. À cette occasion, il a notamment insisté sur l’enseignement des mathématiques et du français.

Le ministre des Enseignements maternel et primaire, Armand Kuyema NATTA, a mis l’accent sur les mathématiques et le français lors d’une tournée de suivi dans plusieurs établissements scolaires du nord du Bénin. À cet effet,, du 12 au 15 octobre 2026, il a parcouru huit communes afin de s’assurer du bon déroulement de la rentrée scolaire 2026-2027 et d’échanger avec les acteurs de l’éducation.

Cette tournée lui a permis d’apprécier les conditions d’apprentissage et de recueillir les difficultés rencontrées par les équipes pédagogiques dans les circonscriptions scolaires de Tchaourou, Parakou, N’Dali, Malanville, Pèrèrè, Kandi, Banikoara et Gogounou.

Au cours des visites, Armand Kuyema NATTA a encouragé les enseignants à maintenir leurs efforts, en insistant particulièrement sur la qualité des enseignements en mathématiques et en français. Par ailleurs, quelques insuffisances relevées dans certains établissements ont conduit le ministre à donner des instructions pour apporter les corrections nécessaires.

À Garou, dans la commune de Malanville, la délégation a visité une école primaire publique située dans une zone autrefois confrontée à l’insécurité. La présence des enseignants, le fonctionnement de la cantine scolaire et l’existence d’un jardin scolaire témoignent des efforts déployés pour maintenir les activités éducatives. Les élèves ont également manifesté leur joie de retrouver le chemin de l’école.

Les enseignants et les statistiques scolaires concernés

Les visites ont également été l’occasion pour le ministre d’échanger avec les enseignants et les responsables scolaires sur leurs préoccupations. À ce sujet, Armand Kuyema NATTA a rappelé l’importance de disposer de statistiques scolaires fiables pour mieux cerner les besoins des établissements et prendre les décisions appropriées. Par ailleurs, la carrière des enseignants a été abordée. Sur ce point, le bilan dressé lors des échanges est jugé positif.