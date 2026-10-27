Robert F. Kennedy Jr. accuse les Arabes de ne produire ni science ni littérature

Le secrétaire américain à la Santé, Robert F. Kennedy Jr., a visé 500 millions de personnes lors d’un meeting républicain à Grand Rapids, dans l’État du Michigan (États-Unis), le lundi 26 octobre 2026. Devant la foule, il a lancé : « Il y a 500 millions d’Arabes dans le monde, et pourtant ils ne produisent pas de science. Ils ne gagnent pas le prix Nobel. Ils ne gagnent pas le prix Fields. Ils ne gagnent pas le prix Wolf. Ils ne produisent pas de littérature ». Ces propos, rapportés par Newsweek, sont tombés à quelques jours de l’élection sénatoriale du 3 novembre dans cet État.

Pour information, Kennedy soutenait le candidat républicain au Sénat, Mike Rogers, qui affronte le démocrate Abdul El-Sayed d’origine arabe. Il venait d’arriver pendant que Rogers évoquait les Frères musulmans: « Je suis content d’être arrivé pendant que Mike Rogers parlait des Frères musulmans », a-t-il déclaré, avant d’assurer que le sujet n’avait rien à voir avec « l’islamophobie ».

Le secrétaire à la Santé a ensuite opposé un âge d’or révolu à une situation actuelle. Selon lui : « Ils produisaient autrefois : ils ont été les premiers à fabriquer des livres, et au XIIIe siècle, les princes musulmans typiques avaient dans leurs bibliothèques des livres qui existaient dans toute l’Europe. Et toute cette tradition a été détruite par les Frères musulmans. Ils ont créé des sociétés stagnantes qui font une ou deux choses : la haine, la guerre et la victimisation ».

Pour rappel, le Michigan est l’État américain où la part de résidents déclarant une ascendance arabe est la plus élevée, avec environ 2,2 % de la population selon les données 2024 de l’American Community Survey. Abdul El-Sayed est lui-même né dans l’État, à Rochester Hills, de parents immigrés égyptiens.