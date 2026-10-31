Russie : les États-Unis alertent sur un risque d'attentat de masse à Moscou et demandent d'éviter un musée

Une alerte américaine a mis la capitale russe en état de vigilance ce samedi 31 octobre 2026. L’ambassade des États-Unis à Moscou, en Russie, a signalé une menace visant la réserve-musée de Tsaritsyno, grand site culturel et touristique du sud de la ville. « L’ambassade des États-Unis à Moscou a connaissance d’une menace crédible d’événement à victimes massives AUJOURD’HUI 31 octobre, à la réserve-musée de Tsaritsyno. Le gouvernement américain coordonne sa réponse avec les autorités russes compétentes » peut-on lire dans un communiqué publié sur X.

Le FSB, service de sécurité intérieure russe, a réagi dans la foulée auprès de l’agence TASS : « Des informations sur la préparation d’un attentat terroriste à Moscou ont été reçues du côté américain par des canaux partenaires, et des mesures appropriées sont prises ».

Un précédent qui pèse sur l’alerte

Une mise en garde du même genre avait déjà été émise le 8 mars 2024, et l’ambassade avait alors affirmé : « Des extrémistes ont des projets imminents pour cibler de grands rassemblements à Moscou, y compris des concerts ». Quatorze jours plus tard, l’attaque du Crocus City Hall, près de Moscou, faisait 145 morts, et elle a été revendiquée par l’État islamique.

Rappelons que malgré leurs tensions, Moscou et Washington ont déjà coopéré sur ce terrain. En décembre 2019, le FSB avait en effet annoncé l’arrestation de deux Russes soupçonnés de préparer un attentat à Saint-Pétersbourg, grâce à des renseignements transmis par les Américains, et Vladimir Poutine avait remercié Donald Trump pour cette aide.