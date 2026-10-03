Russie : Poutine élève Ramzan Kadyrov au rang de général d'armée, le plus haut grade

Le dirigeant de la Tchétchénie atteint le sommet de la hiérarchie militaire russe. Ramzan Kadyrov est devenu général d’armée le samedi 3 octobre 2026, en vertu d’un décret du président Vladimir Poutine. À Grozny, le chef de la Garde nationale russe (Rosgvardia), Viktor Zolotov, lui a remis les épaulettes dorées et le béret rouge des forces spéciales. Aucun officier n’a été fait maréchal depuis 1997, ce qui place ce grade au rang le plus élevé de l’armée russe.

Kadyrov détenait jusque-là le grade de général-colonel. Il l’avait annoncé lui-même le 5 octobre 2022, en citant le décret n° 709, après être passé général-lieutenant à la fin du mois de mars de la même année. La nouvelle promotion arrive donc quatre ans et deux jours après la précédente.

Un décret transmis par le chef de la Rosgvardia

Selon le Caucasian Knot, qui s’appuie sur les agences tchétchènes « Chechnya Today » et « Grozny-Inform », la cérémonie s’est déroulée à Grozny le jour même. Zolotov a précisé avoir reçu la mission de communiquer la décision du président. « Le président de la Russie m’a chargé aujourd’hui de transmettre son décret lui attribuant un nouveau grade, le plus élevé, celui de général d’armée, au Héros de la Russie, le général-colonel Ramzan Kadyrov », a-t-il déclaré.

Le responsable de la Rosgvardia a justifié la remise du béret rouge par l’anniversaire des forces spéciales départementales, célébré trois jours plus tôt. « Pour ses mérites dans le développement des unités spéciales et des troupes de la Garde nationale dans leur ensemble, nous avons décidé de remettre au général d’armée Kadyrov ce symbole essentiel des forces de l’ordre », a-t-il ajouté.

Kadyrov a répondu à la distinction en décernant à Zolotov le titre de Héros de la République tchétchène.