Russie : six bombardiers Su-34 détruits sur une base aérienne, selon la marine ukrainienne

La marine ukrainienne annonce avoir détruit six bombardiers russes Su-34M sur la base aérienne de Borisoglebsk, dans la région de Voronej, lors d’une frappe menée dans la nuit du 15 octobre. En outre, des équipements techniques servant à préparer les vols auraient également été touchés.

Selon le communiqué de la marine ukrainienne, l’attaque a été menée à l’aide du système de missiles côtiers Neptune. Par ailleurs, des détonations répétées et un incendie ont été signalés sur l’aérodrome. L’enquête se poursuit afin de préciser les circonstances de la frappe et l’étendue des dégâts.

D’après les informations rapportées par l’agence Ukrinform, l’attaque a eu lieu dans la nuit du 15 octobre. En effet, plusieurs détonations ont été enregistrées sur l’aérodrome, suivies d’un incendie. En outre, la marine ukrainienne affirme également que les équipements techniques nécessaires au soutien des opérations aériennes ont été détruits.

Un appareil important pour l’aviation russe

Le Su-34M occupe une place importante dans les opérations aériennes russes en Ukraine. En effet, cet avion de combat qui peut transporter plusieurs bombes guidées ou explosives ainsi que différents types de missiles est notamment utilisé pour frapper les positions des forces ukrainiennes et les localités situées près de la ligne de front.

Pour rappel, en juillet 2025, l’armée ukrainienne avait déjà annoncé une frappe contre l’aérodrome de Borisoglebsk. Selon son compte rendu à l’époque, cette attaque avait notamment touché un dépôt de bombes guidées et un avion d’entraînement.