Russie : un radar de 3 000 km aux portes de l’Europe repéré par satellite

Des images satellitaires révèlent une importante installation radar près de Gvardeysk, dans l’enclave russe de Kaliningrad qui pourrait renforcer les capacités de surveillance de Moscou en Europe du Nord et de l’Ouest, selon des médias britanniques.

D’après le quotidien britannique The Times, une installation radar repérée par satellite pourrait détecter des avions, des missiles et des navires à plusieurs milliers de kilomètres de distance. Quant au site, il comprend trois alignements d’antennes d’environ 500 mètres chacun et se trouve près de Gvardeysk, dans l’enclave russe de Kaliningrad, située entre la Pologne et la Lituanie, deux pays membres de l’Otan.

Par ailleurs, la portée de cette installation serait comprise entre 885 et 3 200 kilomètres et pourrait permettre à la Russie de surveiller des activités militaires dans une vaste zone comprenant notamment des territoires d’Europe du Nord et de l’Ouest, jusqu’au Royaume-Uni selon les mêmes sources.

Concrètement, ce type de radar peut détecter des cibles au-delà de l’horizon grâce à des ondes radio qui se réfléchissent sur l’ionosphère, ce qui lui permet de surveiller des zones très éloignées, hors de portée des radars conventionnels. Pour autant, la portée annoncée ne suffit pas à établir les capacités réelles du dispositif, car les informations disponibles ne permettent pas encore de confirmer s’il est pleinement opérationnel.

Kaliningrad, un emplacement stratégique pour Moscou

Pour rappel, bordée par la Pologne et la Lituanie, Kaliningrad constitue un avant-poste militaire russe au sein de l’espace européen, à proximité des frontières de l’Otan. Sa position sur la mer Baltique lui confère une importance stratégique dans les équilibres militaires régionaux.