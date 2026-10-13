Sans club, Paul Pogba pourrait rebondir aux États-Unis, 3 clubs cités

Au début des années 2015, Paul Pogba était considéré comme l’un des plus grands talents de la planète football. À cette époque, le champion du monde 2018 était au sommet de sa gloire. La Pioche évoluait alors à la Juventus Turin, où il régnait en maître absolu au sein de l’entrejeu turinois. Pogba était alors le prototype ultime du milieu de terrain moderne.

Rapide, puissant et technique, le joueur français était inarrêtable. Cependant, une série de blessures, un passage à vide à Manchester United, l’affaire rocambolesque avec son frère Mathias et sa suspension pour dopage auront raison de l’ascension du natif de Lagny-sur-Marne. En 2025, le joueur de 33 ans a tenté de relancer sa carrière en signant à l’AS Monaco.

Pogba, l’ultime défi ?

Malheureusement pour lui, l’expérience ne sera pas concluante. Pogba ne réalisera que 6 apparitions sous le maillot monégasque. Miné par les blessures, Paul Pogba ne retrouvera pas son niveau et l’AS Monaco résiliera son contrat. Le champion du monde 2018 est-il fini pour le football ? Selon les informations du média Daily Mail, Paul Pogba pourrait entamer un nouveau chapitre de sa carrière aux États-Unis, au sein de la Major League Soccer (MLS). D’après des sources concordantes, 3 clubs seraient intéressés par le profil de l’international français. Il s’agit de DC United, de New York City FC et de l’Inter Miami.

L’entourage de Pogba aurait multiplié les démarches auprès de ces différentes écuries, qui seraient toutes intéressées. Selon le Daily Mail, les discussions se poursuivent. Pour le moment, il n’y a pas de confirmation officielle et les fans de l’ancienne star de la Juventus Turin devront patienter encore avant de le revoir fouler le rectangle vert. La MLS peut constituer une bonne porte de sortie pour la Pioche. Le championnat américain est de plus en plus attractif et Pogba pourrait y apporter son aura. À 33 ans, si les pépins physiques le laissent enfin respirer, Paul Pogba peut relever un beau défi et retrouver le plaisir de jouer. Pogba peut encore apporter au football et, si sa condition physique s’améliore, le joueur est en mesure de réaliser un come-back mémorable.