Sénégal : Ousmane Sonko annonce cinq demandes d'enquêtes parlementaires, dont les contrats pétroliers et gaziers

Cinq propositions de résolution de Pastef réclamant des commissions d’enquête ont été déposées le 13 octobre 2026 à l’Assemblée nationale du Sénégal. Le président Ousmane Sonko a fait l’annonce à l’ouverture de la session ordinaire unique 2026-2027 et a cité les ressources pétrolières et les fonds spéciaux.

Dans la foulée, le Bureau de l’Assemblée doit se prononcer sur la recevabilité des cinq textes. Ousmane Sonko a demandé à ses collègues de lui transmettre, avant la plénière du vendredi 16 octobre, les listes des membres pressentis pour siéger dans ces commissions. Le président de l’Assemblée a placé l’ouverture de la session sous le signe de la reddition des comptes. Il a rappelé que « l’État n’est pas la propriété d’un gouvernement ».

Pétrole, santé, inondations, Santander et fonds spéciaux

Les cinq textes portent sur les contrats pétroliers et gaziers (Petrotim, Kosmos et Woodside), l’accord de santé conclu avec les États-Unis, le programme de lutte contre les inondations, des projets financés par la banque espagnole Santander, dont les dossiers ASER et Intermac, et les fonds spéciaux de la Primature, du Conseil économique, social et environnemental (CESE) et du Haut Conseil des collectivités territoriales (HCCT).

Sur ce dernier point, Ousmane Sonko avait d’abord cité la période 2012-2021 avant de rectifier sur sa page Facebook officielle : « La proposition de résolution porte sur la période 2012 à 2026. La référence à 2021 est un lapsus de discours. »

Des dossiers déjà contestés ou en cours devant la justice.

Le député Pastef Amadou Ba avait affirmé le 9 octobre que l’Assemblée ne pouvait pas ouvrir de commission d’enquête sur l’ASER et Kosmos. Selon lui, le Pool judiciaire financier instruit l’affaire de l’ASER et l’Inspection générale d’État a été saisie du dossier Kosmos. Ousmane Sonko avait déjà défendu en août le principe d’une commission d’enquête qui n’épargne aucun camp, y compris les membres de son propre parti. Il préside l’Assemblée depuis le 26 mai 2026, date à laquelle il a été élu par 132 voix sur 133 exprimées, quatre jours après son limogeage de la Primature.