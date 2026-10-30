Sommet Russie - Afrique : Poutine rend hommage à Patrice Lumumba devant Félix Tshisekedi

Vladimir Poutine a évoqué la mémoire de Patrice Lumumba face au président congolais Félix Tshisekedi, ce vendredi 30 octobre 2026 à Moscou en marge du 3e Sommet Russie-Afrique. « Nous tenons en très haute estime le nom du premier Premier ministre de votre pays, Patrice Lumumba, véritable combattant pour la liberté et l’indépendance des peuples africains » a déclaré le president Poutine.

Un nom lié à l’indépendance du Congo

Ce choix n’est pas anodin, car Patrice Lumumba a dirigé le premier gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) après l’indépendance vis-à-vis de la Belgique, proclamée le 30 juin 1960. Cependant, il a été écarté du pouvoir en septembre de la même année, puis assassiné en janvier 1961. Depuis, il reste une référence de la lutte anticoloniale en Afrique.