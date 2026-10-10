Soutenu par Al-Nassr, Cristiano Ronaldo retrouve le chemin des buts après son clash avec Jorge Jesus

Accueilli par une banderole de soutien après son départ mouvementé du rassemblement portugais, Cristiano Ronaldo a répondu sur le terrain vendredi 9 octobre. En effet, l’attaquant a ouvert le score lors de la victoire d’Al-Nassr contre Al-Diriyah (3-0), dans un contexte marqué par ses tensions avec Jorge Jesus.

Cristiano Ronaldo a retrouvé le sourire avec Al-Nassr. En effet, quelques jours après son départ controversé du rassemblement de la sélection portugaise, l’attaquant a reçu un accueil chaleureux des supporters du club saoudien. Par ailleurs, avant le coup d’envoi contre Al-Diriyah, vendredi 9 octobre, les supporters d’Al-Nassr ont déployé une banderole sur laquelle on pouvait lire : « La grandeur se mérite ».

Pour rappel, Cristiano Ronaldo avait quitté le rassemblement du Portugal après son différend avec Jorge Jesus il y a quelques jours. Le désaccord porte notamment sur son temps de jeu et sur des promesses que le joueur estime ne pas avoir été respectées. Cependant, cette situation n’a pas empêché les supporters d’Al-Nassr de manifester leur attachement à leur vedette.

En effet, Cristiano Ronaldo n’a pas tardé à se montrer décisif. À la 23e minute, il a profité d’un ballon mal repoussé par le gardien adverse pour ouvrir le score. Al-Nassr s’est finalement imposé 3-0, offrant ainsi au Portugais une soirée marquée à la fois par le soutien du public et par une nouvelle réalisation. Avec ce but, Cristiano Ronaldo porte son total à 980 réalisations en carrière.

Un différend entre deux anciens collaborateurs

Auparavant, Jorge Jesus avait déjà entraîné Cristiano Ronaldo à Al-Nassr avant de devenir sélectionneur du Portugal. Les deux hommes se retrouvent aujourd’hui au cœur d’un différend sur le temps de jeu de l’attaquant. Le technicien avait remporté le championnat saoudien avec le club en mai 2026. Par ailleurs, le soutien ne s’est pas limité aux tribunes. Le latéral gauche d’Al-Nassr, Awad Aman, a décrit Cristiano Ronaldo comme un ami et un grand frère. Il a également rapporté lui avoir exprimé son soutien au sujet de l’équipe nationale portugaise.