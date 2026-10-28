Tesla : promise pour fin 2025, la conduite autonome d'Elon Musk attendra 2027

Le calendrier s’allonge encore pour Tesla. Le mercredi 21 octobre 2026, lors de la conférence téléphonique sur ses résultats du troisième trimestre 2026, l’entreprise a repoussé au deuxième trimestre 2027 l’arrivée du système de conduite sans supervision (FSD Unsupervised), promis depuis des années aux propriétaires, sur les voitures des particuliers.

Ashok Elluswamy, responsable de l’intelligence artificielle, a déclaré : « Nous pensons que vers le deuxième trimestre de l’année prochaine, nous pourrons activer les premiers véhicules clients pour qu’ils rejoignent la flotte de robotaxis. » Les voitures autonomes d’Elon Musk devront attendre donc 2027, et encore, sous conditions.

En effet, ce nouveau report fait suite à une longue série d’échéances manquées. Elon Musk affirmait en 2019 qu’« il y aurait sûrement plus d’un million de robotaxis sur la route l’an prochain ». Tesla annonçait en octobre 2024, un FSD sans supervision au Texas et en Californie pour 2025, puis Musk a fixé l’échéance à juin 2025 pour Austin. Le service de robotaxis lancé à cette date embarquait des opérateurs de sécurité à bord. Le patron de Tesla en janvier 2026, a jugé nécessaire d’atteindre 10 milliards de miles de données avant tout déploiement sûr. Il a repoussé en avril de la même année, l’échéance au quatrième trimestre 2026 au plus tôt.

Une autonomie réservée aux zones de Tesla

Concrètement, la voiture d’un particulier ne roulera pas seule où bon lui semble. Elle devra rejoindre le réseau de robotaxis géré par Tesla, et ne circuler sans supervision que dans les zones où l’entreprise exploite ce service. À Miami, elles couvrent l’ouest de la ville et une bande en direction de Doral et Sweetwater. La version FSD v15, déjà prévue pour les Cybercab et les Model Y, sera la base de ce déploiement d’après Elluswamy, et la seule condition restante est d’intégrer ces véhicules aux zones géographiques et au système de gestion de flotte de Tesla. Le FSD sans supervision pour les particuliers reste une promesse conditionnelle, dépendante d’une version logicielle qui n’est pas encore sortie et d’une extension géographique qui n’a pas encore commencé.