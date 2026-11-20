Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Nations 2026-2027, effectué ce vendredi 20 novembre à Nyon, en Suisse, a réservé une nouvelle confrontation entre la France et l’Espagne. Les Bleus de Zinédine Zidane retrouveront la Roja de Lamine Yamal en mars 2027, avec Kylian Mbappé face à l’un de ses adversaires les plus difficiles ces dernières années. La France disputera le match aller en Espagne avant de recevoir son adversaire pour la manche retour.

Lamine Yamal a déjà affronté l’équipe de France à trois reprises avec la sélection espagnole senior. Le bilan est défavorable aux Bleus : trois victoires espagnoles en trois rencontres, avec trois buts inscrits par le jeune attaquant du FC Barcelone. Il avait marqué lors de la demi-finale de l’Euro 2024, puis signé un doublé contre les Français en demi-finale de la Ligue des Nations 2025.

Une revanche attendue après trois défaites françaises

Les précédentes confrontations donnent une dimension particulière à cette affiche. L’Espagne avait éliminé en juillet 2024, la France en demi-finale de l’Euro sur le score de 2-1. Les deux sélections s’étaient retrouvées un an plus tard, au même stade de la Ligue des Nations. La Roja avait encore pris le dessus 5-4. La troisième défaite est intervenue en juillet 2026, lors des demi-finales de la Coupe du monde, avec un succès espagnol 2-0.

Le calendrier prévoit le match aller le 25 mars 2027 en Espagne et le retour le 28 mars en France. Les autres quarts de finale opposeront la Norvège à l’Angleterre, les Pays-Bas au Portugal et la Belgique à l’Allemagne. Le vainqueur de France-Espagne retrouvera celui du duel entre les Néerlandais et les Portugais en demi-finale, programmée en juin 2027.