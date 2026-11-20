Donald Trump aurait demandé aux dirigeants européens de suspendre leur financement à l’Ukraine lors d’un appel tendu passé depuis l’avion présidentiel, pendant que les alliés de Kiev étaient réunis à Berlin, selon The Telegraph qui le rapporte le 19 novembre 2026. Cet échange aurait suivi de quelques heures sa rencontre à Shenzhen, en Chine, avec Vladimir Poutine et Xi Jinping. Selon le journal, Trump aurait exigé que les Européens cessent d’évoquer une aide financière d’urgence pour se concentrer sur son plan de paix.

Pour rappel, l’Union européenne a approuvé en décembre 2025 un prêt de 90 milliards d’euros pour 2026 et 2027, dont environ 60 milliards pour l’effort militaire et 30 milliards pour le budget ukrainien. Les versements ont commencé, avec une tranche de 4,36 milliards d’euros débloquée début novembre. Le besoin de financement pour 2027 est estimé à 70 milliards d’euros. L’Allemagne exige que tous les membres participent à le combler. Un responsable américain a jugé « pas exact » que Trump ait demandé la fin du financement de Kiev. Il a affirmé qu’il avait seulement réaffirmé son souhait de voir la guerre s’achever.

Des déclarations contestées

Mette Frederiksen, la Première ministre danoise, a réagi depuis Berlin : « Je pense que Poutine sera encore plus enhardi après la réunion d’aujourd’hui. » Plusieurs dirigeants européens ont averti que « Poutine n’est pas notre ami et ne le sera jamais ». Pendant le sommet, Trump avait pourtant salué son homologue russe comme « mon ami ». Désormais, les Européens craignent d’être écartés d’un règlement négocié sans eux, et la question du financement doit revenir devant le Conseil européen des 26 et 27 novembre.