Togo : la Russie veut faire du port de Lomé une porte d'entrée de ses marchandises vers le Sahel

La Russie veut faire du Togo, et de son port en eau profonde de Lomé, la plaque tournante de ses livraisons vers l’Afrique de l’Ouest, en particulier vers les pays du Sahel. Le vice-ministre russe des Transports, Alexeï Chilo, l’a déclaré à l’issue de la première réunion de la commission intergouvernementale russo-togolaise, tenue à Lomé du 29 septembre au 1er octobre 2026. « Nous sommes prêts à assurer, dans les plus brefs délais, le corridor de transport entre la Russie et l’Afrique de l’Ouest, notamment vers les pays du Sahel. », a-t-il déclaré.

Ce projet traduit un rapprochement engagé ces dernières années entre Moscou et Lomé. Le président Faure Gnassingbé a été reçu à Moscou par Vladimir Poutine le 19 novembre 2025. Les deux pays ont signé la même année un accord de coopération militaire prévoyant formations et exercices. La Russie envisage aussi d’ouvrir une ambassade au Togo. Lomé revendique pour sa part une logique de diversification de ses partenariats.

Des contacts d’affaires pour chiffrer coûts et délais

La réunion de la commission s’est accompagnée d’une mission d’affaires de sociétés russes, conduite par le ministère russe des Transports. Selon M. Chilo, elle a travaillé trois jours au Togo et réuni 29 participants. Parmi eux figuraient des représentants d’organes fédéraux du pouvoir exécutif et de grandes entreprises de logistique, de construction mécanique et de transport.

L’objectif, explique le vice-ministre, est d’abord commercial : « La tâche principale est d’établir des contacts d’affaires directs, afin que la chaîne de transport pour la livraison de marchandises de Russie vers le Togo et les pays voisins du Sahel soit structurée et calculée. » Il ajoute : « Pour que nous puissions nous orienter vers des indicateurs absolument clairs en termes de coût et de délais pour nos partenaires étrangers. » Le projet doit aussi soutenir les échanges dans les transports, l’énergie et le commerce entre les deux pays. Aucun calendrier précis n’a toutefois été communiqué.