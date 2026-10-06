Tour du monde à pied : après 28 ans, Karl Bushby regagne le Royaume-Uni à la nage

L’aventurier britannique Karl Bushby, 57 ans, a regagné l’Angleterre le lundi 5 octobre en traversant la Manche à la nage, vingt-huit ans après son départ du Chili. Il est sorti de l’eau à 15 h 30 sur la plage de Shakespeare, à Douvres. Cet ancien parachutiste boucle l’étape d’un périple sans aucun moyen de transport.

Comme le rapportait La Nouvelle Tribune, le voyage avait débuté le 1er novembre 1998 à Punta Arenas, au Chili, avec un critère: ne rentrer qu’une fois la boucle bouclée, sans prendre de transport. Il a franchi depuis, le Darién entre la Colombie et le Panama, puis le détroit de Béring vers la Sibérie, avant des années de blocage face aux visas russes. Il a par la suite traversé la Mongolie, la Chine et l’Asie centrale. Il a également réalisé, avec trois autres personnes, une traversée à la nage de la mer Caspienne, du Kazakhstan à l’Azerbaïdjan. Après le Bosphore, il a remonté la Turquie, la Bulgarie, la Roumanie, la Belgique et la France. Les visas, la crise financière de 2008 et le Covid lui ont coûté près de 14 des 28 années.

Une traversée gardée secrète

Karl Bushby espérait d’abord passer à pied par le tunnel sous la Manche. L’autorisation n’est jamais venue. « On pensait avoir l’autorisation de nager », a-t-il confié à l’AFP, « mais en fait non ». Restait la nage sur une trentaine de kilomètres, qu’il disait détester. Il l’avait d’ailleurs reconnu à la BBC : « Je ne suis vraiment pas un nageur. »

La traversée a été coordonnée avec les garde-côtes français et britanniques. Elle est restée secrète jusqu’à la fin, pour des raisons de sécurité. Son entourage l’a annoncée le mardi 6 octobre. Il lui reste près de 400 kilomètres à marcher jusqu’à Hull. Il programme ensuite de se consacrer au documentaire et à des conférences. Au fil des années, l’enthousiasme des débuts a laissé place à la routine : « Ensuite on vieillit et ça devient comme un boulot », confiait-il récemment.