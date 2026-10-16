Trump dit avoir conseillé à Katie Zacharia de quitter son poste pour son propre bien

Donald Trump a affirmé vendredi 16 octobre 2026, à Washington, avoir conseillé à sa porte-parole Katie Zacharia de renoncer à ses fonctions, cinq jours après son arrivée à la Maison Blanche.

Face aux journalistes, devant la résidence présidentielle, il a raconté la conversation qu’il aurait eue avec elle. « Honnêtement, si j’étais toi, je reconsidérerais. » lui a-t-il dit en ajoutant qu’elle ferait mieux d’être heureuse, sans être certain qu’elle puisse l’être dans ce milieu. Trump estime qu’elle a été traitée « très injustement » par la presse.

Des débuts marqués par plusieurs faux pas

Nommée le 9 octobre pour succéder à Karoline Leavitt, Katie Zacharia a tenu son premier briefing le mardi 13 octobre. Mais Il n’a duré que 14 minutes et a été largement critiqué. Toutefois, le président Trump avait pour sa part jugé sa prestation « excellente ».

Sa situation s’est compliquée lorsqu’elle a affirmé avoir réussi l’examen du barreau en Chine, un pays où les étrangers ne peuvent pas le passer. Finalement, elle a reconnu n’avoir jamais été avocate licenciée, alors qu’elle se présentait comme telle depuis des années.