Ukraine : Poutine accueille favorablement les propositions de désescalade de Trump

Le président russe Vladimir Poutine a accueilli avec compréhension certaines propositions américaines visant à désamorcer le conflit en Ukraine. Toutefois, selon le Kremlin, le dirigeant russe estime que les attaques de drones imputées à l’Ukraine compromettent une reprise immédiate des négociations entre Moscou, Kyiv et Washington.

Le Kremlin a livré, samedi 10 octobre, des précisions sur l’entretien téléphonique entre Vladimir Poutine et Donald Trump, tenu la veille. Selon le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, le dirigeant russe a reçu « avec compréhension » certaines propositions américaines visant à réduire les tensions autour du conflit ukrainien.

En effet, d’après Dmitri Peskov, une « grande partie » de la conversation entre les deux présidents a été consacrée aux perspectives de règlement de la guerre en Ukraine. Le porte-parole n’a cependant fourni aucune précision sur la nature des mesures proposées par Washington. Il n’a pas davantage indiqué si les discussions avaient débouché sur des engagements concrets.

Par ailleurs, le conseiller présidentiel russe Youri Ouchakov a apporté un autre éclairage sur les échanges entre les deux dirigeants. Selon lui, Vladimir Poutine a expliqué à son homologue américain que les attaques de drones imputées à l’Ukraine avaient compromis les perspectives d’une reprise immédiate des négociations trilatérales associant la Russie, l’Ukraine et les États-Unis. « En lançant une attaque massive de drones sur Moscou, d’autres villes et des bureaux de vote, ainsi que sur des individus impliqués dans l’organisation des élections, le jour du scrutin, le régime de Kiev a effectivement perturbé la possibilité d’une reprise immédiate du processus de négociation », a déclaré Yuri Ushakov,