Un homme tué par un tigre dans un parc animalier en Angleterre, une enquête ouverte

Dans le nord de l’Angleterre, un homme est mort samedi 10 octobre à la suite de l’attaque d’un tigre au Yorkshire Wildlife Park, près de Doncaster, a annoncé la police. Les secours sont intervenus après un signalement vers 13h35, mais la victime est décédée sur place. L’homme était entré dans l’enclos de l’animal.

Un parc évacué, des investigations en cours

Le tigre est resté dans l’enclos et il n’y a pas de risque plus large pour le public, selon la police. Le parc a été évacué et reste fermé pour le reste du week-end, le temps des investigations policières. Des agents sont restés sur place samedi soir pour mener l’enquête.

La direction du parc dit travailler avec les autorités pour déterminer ce qui s’est passé, et a présenté ses condoléances à la famille et aux proches de la victime. L’enclos est une réserve de deux acres dédiée aux tigres de l’Amour, une espèce menacée. Les circonstances exactes de l’entrée de l’homme dans l’enclos restent à établir.