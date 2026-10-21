Un Mirage 2000D de l'armée française s'écrase près de Nancy : un corps retrouvé, un militaire recherché

Un avion de chasse Mirage 2000D s’est écrasé mardi 20 octobre 2026 vers 22h30 près de Nancy, dans l’est de la France. Dans la foulée, un corps a été retrouvé mercredi 21 octobre au matin, et les recherches se poursuivent pour localiser le second occupant de l’appareil, selon le ministère des Armées.

Pour rappel, l’armée de l’Air et de l’Espace a perdu le contact radio et radar avec l’avion dans le secteur de Rogéville, en Meurthe-et-Moselle. Le préfet du département, Yves Séguy, situe le point d’impact dans le bois de Grené, sur la commune de Domèvre-en-Haye. L’accident est survenu dans une zone de champs et de forêts, entre Rogéville, Tremblecourt et Domèvre-en-Haye.

Deux militaires à bord d’un appareil non armé

Le Mirage 2000D appartenait à l’escadron de chasse 2/3 « Champagne », rattaché à la base aérienne 133 de Nancy-Ochey. Il revenait d’un vol d’instruction et approchait de la base au moment de l’accident, a précisé le porte-parole de l’armée de l’Air et de l’Espace, le colonel David Pappalardo. L’armée indique que l’avion effectuait une mission d’entraînement classique et qu’il n’était pas armé.

Le ministère des Armées détaille la composition de l’équipage : un pilote de chasse et un navigateur officier systèmes d’armes. Le corps retrouvé attend d’être identifié, et aucune identité n’a été rendue publique. Les familles ont été prévenues, et l’armée de l’Air et de l’Espace a mis en place un dispositif d’accompagnement pour elles et pour les proches.

Des moyens importants engagés sur place

Les opérations de recherche mobilisent les sapeurs-pompiers de Meurthe-et-Moselle, les secours de la base de Nancy-Ochey et des gendarmes. En outre, un hélicoptère et des drones appuient les équipes au sol.

Pour rappel, la cause de l’accident n’est pas connue. Et pour cause, le ministère des Armées indique que des enquêtes sont en cours et n’avance aucune piste à ce stade. Une enquête judiciaire doit déterminer d’éventuelles responsabilités, et il faudra sans doute plusieurs mois avant de disposer de conclusions.

Un biplace conçu pour l’attaque au sol

Le Mirage 2000D est la version biplace de l’avion de Dassault Aviation, spécialisée dans l’attaque au sol conventionnelle. Il est entré en service en 1993 dans l’armée de l’Air, qui en a commandé 86 exemplaires. La base de Nancy-Ochey accueille ces appareils et assure la formation des équipages sur ce type d’avion.

Le Mirage 2000D a participé à de nombreuses opérations extérieures depuis sa mise en service, dont l’opération Harmattan en Libye, selon le ministère des Armées. Une partie de la flotte a fait l’objet d’une modernisation, avec notamment des armements et une avionique mis à jour.