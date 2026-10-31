USA : il tue l'amant de sa femme après les avoir surpris dans son lit conjugal avec ses enfants

Un homme de 34 ans est accusé d’avoir poignardé à mort l’amant de son épouse après l’avoir découvert dans leur lit conjugal, à Anaheim, en Californie.

Une découverte inattendue a tourné au meurtre dans une résidence d’Anaheim, en Californie, aux États-Unis. En effet, le 24 octobre 2026, Ismael Pinedalopez, âgé de 34 ans, serait rentré plus tôt que prévu de son travail. À son arrivée, il aurait découvert Nicholas Garcia, l’homme présenté comme l’amant de son épouse, dans leur lit conjugal en sous-vêtements, aux côtés de la femme et de leurs deux enfants.

Selon les informations rapportées par le New York Post, cette situation aurait déclenché une violente confrontation. En effet, Ismael Pinedalopez est accusé d’avoir sorti un couteau de poche et poignardé Nicholas Garcia à plusieurs reprises qui n’a pas survécu à ses blessures et est décédée sur place. La scène se serait déroulée devant les deux enfants du couple, une fillette de 2 ans et un garçon de 4 ans. Cependant, ni leur mère ni les deux enfants n’ont été physiquement blessés au cours de cette attaque.

Le procureur du comté d’Orange, Todd Spitzer, a réagi à ce drame en condamnant la violence survenue au domicile familial. « La violence n’est jamais la solution », a-t-il notamment déclaré, avant de déplorer que les deux enfants aient été témoins d’un acte aussi grave commis par leur père.

Par ailleurs, Ismael Pinedalopez a été inculpé pour meurtre, avec une circonstance aggravante liée à l’utilisation personnelle d’une arme. S’il est reconnu coupable, il encourt une peine pouvant aller jusqu’à 26 ans de prison à perpétuité.