USA : le pape Léon XIV participe à la présidentielle depuis le Vatican, une première historique

À quelques jours des élections américaines de mi-mandat prévues le 3 novembre 2026, le pape Léon XIV a déjà voté par correspondance depuis le Vatican, une participation inédite dans l’histoire de la papauté rendue possible par sa nationalité américaine.

Le Vatican a confirmé vendredi 30 octobre que le souverain pontife avait déjà envoyé son bulletin de vote par correspondance à Chicago, avant les élections américaines de mi-mandat du 3 novembre et est devenu ainsi le premier pape connu à voter lors d’une élection générale aux États-Unis.

Né le 14 septembre 1955 à Chicago, dans l’Illinois, sous le nom de Robert Francis Prevost, Léon XIV est le premier souverain pontife originaire des États-Unis. Malgré son accession à la tête de l’Église catholique, il conserve sa nationalité américaine et, par conséquent, son droit de participer aux scrutins de son pays d’origine.

En effet, cette participation électorale ne constitue pas une première dans son parcours personnel. Le Saint-Siège précise qu’il a également voté lorsqu’il résidait au Pérou, où il a vécu plus de vingt ans comme prêtre missionnaire et évêque.