Bénin : des ossements humains découverts chez un guérisseur à Tori-Bossito

Un individu présenté comme un charlatan et guérisseur traditionnel a été placé sous mandat de dépôt après la découverte d’ossements humains à son domicile, dans le village de Hounvié, commune de Tori-Bossito. Selon les informations rapportées sur la page Facebook de la Police Républicaine, il avait été interpellé le lundi 26 octobre 2026 par les éléments du commissariat d’arrondissement.

L’intervention de la Police républicaine fait suite à des renseignements faisant état de l’utilisation présumée d’ossements humains dans la préparation de produits par le suspect. Pour vérifier ces informations, une équipe policière s’est rendue à son domicile.

La perquisition, menée en présence de l’intéressé, a permis de découvrir des ossements dans une jarre remplie d’eau, installée sous un arbre à l’extérieur de la maison. Interrogé sur leur provenance, le suspect a affirmé qu’il s’agissait d’ossements de bœuf. Afin de déterminer la nature des éléments retrouvés, les policiers ont sollicité l’avis d’un médecin. L’expertise a conclu qu’il s’agissait effectivement d’ossements humains. À l’issue de sa garde à vue, le mis en cause a été présenté au procureur de la République. Il a ensuite été placé sous mandat de dépôt. Il devra répondre des faits présumés de trafic d’ossements humains qui lui sont reprochés