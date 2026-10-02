USA : une mère tue sa fille de 4 ans après avoir perdu sa garde

Aux USA, une mère de 35 ans a tué par balle sa fille de 4 ans avant de retourner l’arme contre elle même. Les faits se sont déroulés à Houston dans l’Etat du Texas, quelques heures après avoir perdu la garde de l’enfant à l’issue d’une audience judiciaire. La fillette dénommée Vivian devait rejoindre son père, qui venait d’obtenir la garde temporaire exclusive.

La petite fille a été retrouvée morte au domicile familial après avoir été touchée par balle. Sa mère, Cibelle Savella également blessée, a été transportée à l’hôpital. Elle est décédée le lendemain, selon les sources proches du dossier.

Une décision judiciaire quelques heures avant le drame

Quelques heures avant le drame, la mère et le père de l’enfant s’étaient retrouvés devant le tribunal. La décision rendue par le juge accordait au père le droit de déterminer temporairement le lieu de résidence de Vivian. La mère devait désormais voir sa fille dans le cadre de visites supervisées. Plusieurs restrictions concernant ses contacts avec l’enfant avaient également été fixées par le tribunal.

Le père devait récupérer sa fille le soir même. Mais avant que cette transition puisse avoir lieu, le drame s’est produit. Les enquêteurs traitent l’affaire comme un meurtre suicide présumé. Les circonstances précises des tirs et les éventuelles motivations de la mère doivent encore être établies.

La famille du père s’est dite dévastée par la mort de la petite Vivian. Les proches ont également rappelé que le père avait suivi les procédures judiciaires pour obtenir la garde de son enfant. Si la proximité entre la décision judiciaire et le drame est établie, les autorités n’ont pas officiellement présenté la perte de la garde comme le mobile du passage à l’acte. L’enquête doit encore permettre de déterminer les circonstances exactes ayant conduit Cibelle Savella à commettre un acte aussi terrible.