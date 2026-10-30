USA : une Nigériane recherchée pour une fraude sentimentale de 851000 $

Aux Etats-Unis, les forces de l’ordre sont à la recherche d’une femme du nom de Emuobosan Emmanuella Hall. Cette quadragénaire, ressortissante du Nigéria avait été condamnée à huit ans de prison pour son implication dans une vaste affaire d’escroquerie sentimentale. D’après des sources concordantes, le FBI propose une récompense de près de 5000 dollars à toute personne qui livrerait des informations permettant de retrouver Emmanuella Hall.

Suite à sa condamnation, la ressortissante nigériane devait se présenter dans un établissement pénitentiaire fédéral le 25 mars dernier. Cependant elle ne s’est jamais présentée. Dès lors, elle est considérée comme fugitive par la justice américaine. D’après des sources bien introduites, la quadragénaire avait indiqué à une personne de son entourage qu’elle devait prendre un vol à destination du Minnesota.

Plus de 851 000 dollars de préjudice

Après vérification, il s’est trouvé que la dame n’avait jamais embarqué. Chose surprenante, le dispositif de surveillance qui fut placé sur elle a cessé d’émettre. C’est en Janvier dernier qu’Emmanuella Hall avait été condamnée à 8 ans de prison. Elle avait reconnu son implication dans une opération frauduleuse qui ciblait des femmes âgées. Selon le dossier de justice, les pertes financières sont énormes et elles s’élèvent à 851207 dollars.

Comment se déroulait le processus d’arnaque ? La méthode consistait à créer de fausses relations amoureuses sur les réseaux sociaux. Quand la confiance s’établissait, les victimes se faisaient en voyant de l’argent. Le stratagème était bien huilé et les victimes vulnérables. Quelle était la place d’Emmanuella Hall dans ce vaste réseau d’escroquerie ? La quadragénaire intervenait dans la réception et le transfert des fonds par l’intermédiaire de sa propre société. Par la suite, les sommes étaient dispatchées sur d’autres comptes. Le FBI intensifie ses recherches et reste à savoir pendant combien de temps la ressortissante nigériane restera cachée.