Violences du 17 octobre: Emmanuel Petit dénonce et avertit les descendants d'immigrés

Au lendemain des violences du 17 octobre 2026, Emmanuel Petit a publié une vidéo sur Instagram dans laquelle il s’en prend aux auteurs des pillages, interpelle Emmanuel Macron et critique la pression fiscale. En effet, l’ancien champion du monde 1998 a également adressé un message aux étrangers qui souhaitent s’intégrer en France, avant de tenir des propos très durs envers ceux qu’il accuse de rejeter le pays.

Emmanuel Petit a exprimé sa colère après les événements du samedi 17 octobre en France. Dans une vidéo de 3 minutes et 43 secondes, le consultant de RMC dit avoir été profondément marqué par les scènes de violence.

« Il n’y a pas de mots pour exprimer ce que je ressens. J’ai une colère profonde au fond de moi sur des gens qui sont censés être comme moi, nés français, mais apparemment ils se branlent complètement d’avoir le passeport français. Je suis même persuadé qu’ils détestent la France », déclare-t-il.

L’ancien milieu de terrain évoque également les conséquences de ces débordements et insiste sur les efforts consentis par ceux qui travaillent pour construire leur vie, qu’ils soient français ou étrangers.

« J’ai beaucoup de pensées, à la fois pour les forces de l’ordre, mais également pour tous les gens qui ont perdu leur métier et leur travail hier, des années de labeur, de sacrifices, pour avoir une vie honnête, que ce soit français ou même des immigrés qui essayent de s’intégrer en France », poursuit-il.

Pour rappel, les violences du 17 octobre ont notamment donné lieu à des pillages de commerces, à l’incendie d’une mairie et à des affrontements entre des groupes violents et les forces de l’ordre. La hausse du coût de la vie et les difficultés des services publics fontpartie des sujets qui mécontentent les Français.

Emmanuel Petit s’en prend aux responsables politiques

La colère de l’ancien international français ne vise pas uniquement les auteurs des violences. Il interpelle également la classe politique, à commencer par le président Emmanuel Macron. Il reproche aux dirigeants de ne pas répondre suffisamment aux attentes des citoyens et dénonce la pression fiscale qui pèse sur les travailleurs.

« Donc aujourd’hui, moi je m’adresse en fait à la classe politique, à commencer par notre cher président M. Macron. Et toutes les classes politiques, quand je vois à l’Assemblée Nationale et au Sénat, partout, tous les partis politiques qui se battent aujourd’hui pour essayer d’avoir le pouvoir absolu dans quelques mois. A toutes ces personnes, j’ai un message à vous donner. Faites très attention à ce que vous allez faire, à ce que vous allez dire, et comment vous allez protéger les honnêtes citoyens en France », lance-t-il aux responsables politiques.

Il poursuit en mettant en cause les moyens accordés aux services publics : « Parce qu’aujourd’hui, il y en a marre, il y en a marre, il n’y a pas d’argent pour la police, il n’y a pas d’argent pour l’armée, il n’y a pas d’argent pour les hôpitaux, il n’y a pas d’argent pour les écoles, il n’y a de l’argent pour personne. Sauf pour vous les politiciens. »

Emmanuel Petit dénonce aussi les prélèvements fiscaux qu’il juge excessifs. « C’est jamais assez. Les impôts augmentent constamment », affirme-t-il.

Un message direct aux immigrés

Dans la dernière partie de sa vidéo, Emmanuel Petit aborde la question de l’immigration et de l’intégration.

« J’adore mon pays, j’adore tous les étrangers qui adorent mon pays, qui veulent s’intégrer. Mais tous les autres, à commencer par les Français, qui ne souhaitent pas justement que la France continue à être ce qu’elle est, retournez d’où vous venez, on n’a pas besoin de vous », déclare-t-il.

Il termine son intervention par une adresse aux Français qu’il accuse de rejeter leur pays : « Et tous ceux qui sont nés avec un passeport français, cassez-vous ! On ne veut plus de vous ! »