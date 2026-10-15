Vision Bénin Alafia 2060 : le CES prépare son plan stratégique 2027-2031

La Vision Bénin Alafia 2060 a été au centre des échanges du Conseil économique et social (CES), qui travaille à l’élaboration de son plan stratégique 2027-2031. Dans cette perspective, à la clôture de sa deuxième session ordinaire, le 14 octobre 2026, l’institution a fait de la préparation de son plan stratégique 2027-2031 l’un des chantiers de sa mandature.

Comment inscrire le Conseil économique et social dans les perspectives de développement du Bénin ? Cette question a été au cœur des échanges consacrés à la Vision Bénin Alafia 2060 lors de la deuxième session ordinaire de l’année 2026. En effet, réunis en séance plénière, les conseillers ont suivi une présentation de cette vision, avant d’en débattre, notamment autour de son articulation avec le futur plan stratégique du CES.

Ainsi, le CES entend définir les grandes orientations de son plan stratégique 2027-2031 en s’appuyant sur les objectifs de la Vision Bénin Alafia 2060. Le discours de clôture du président du CES, Abdoulaye Bio Tchané, présente cette vision comme le socle stratégique du prochain plan de l’institution.

«Sur le plan informatif, nos travaux ont également permis de faire le point sur l’avis de conformité de la Cour constitutionnelle concernant notre règlement intérieur, le bilan des tournées des CES départementaux, nos représentations internationales et la Vision Alafia 2026, socle stratégique de notre futur Plan 2027-2031.», a martelé le Président Bio Tchané.

Par ailleurs, les échanges ont porté sur la place que pourrait occuper le CES dans la réalisation de cette ambition de long terme et sur la contribution de la vision nationale à la définition de ses priorités.

Un chantier parmi plusieurs priorités

Pour rappel, la préparation de ce plan s’ajoute aux autres dossiers examinés par le CES. Lors de cette même session, ouverte le 15 septembre, les conseillers ont validé un rapport assorti d’avis sur le projet de loi de finances 2027 et adopté le rapport annuel sur l’état économique et social du Bénin, transmis au Gouvernement.

L’institution prévoit également des campagnes de sensibilisation dans les quatre départements du Nord-Bénin au quatrième trimestre 2026. Elles porteront sur la loi relative à l’orientation agricole, à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi que sur le Code pastoral.