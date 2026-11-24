Une compagnie africaine accède à l’échelon le plus élevé du classement fondé sur l’avis des passagers. Ethiopian Airlines, transporteur national de l’Éthiopie, a reçu le 19 novembre 2026 à Singapour le label APEX Five Star Global Airline 2027. Ainsi, l’Airline Passenger Experience Association (APEX) lui a aussi remis le prix de meilleure compagnie d’ensemble en Afrique, lors de l’APEX and Future Travel Experience EXPO 2026, au Marina Bay Sands. Retta Melaku, directeur général adjoint des opérations du groupe, a reçu la distinction. La compagnie d’Addis-Abeba entre ainsi dans le groupe des 50 transporteurs cinq étoiles de cette édition.

Un label attribué par les passagers

L’APEX ne s’appuie sur aucun audit de produit. Elle compte uniquement les notes données par les voyageurs à bord, via l’application TripIt. Ainsi, plus d’un million de vols effectués entre juillet 2025 et juin 2026 ont été notés, pour 722 compagnies évaluées. Seules 50 d’entre elles décrochent cinq étoiles, soit moins de 7 % du total.

Ensuite, Ethiopian Airlines figure dans la catégorie Global. Elle y côtoie Emirates, Air France, Lufthansa, Cathay Pacific et Qantas. Le groupe a d’ailleurs salué cette double reconnaissance en ces termes : « Ethiopian Airlines, première compagnie aérienne d’Afrique, a été distinguée par le prix APEX 2027 Five-Star Global Airline et par celui de meilleure compagnie d’ensemble en Afrique lors de l’APEX FTE EXPO 2026, à Singapour », a indiqué Ethiopian Airlines.

En effet, cette annonce prolonge une progression déjà saluée par sa direction en novembre 2024, lorsque la compagnie avait obtenu quatre étoiles à l’édition 2025 : « Nous sommes vraiment honorés de recevoir à nouveau le prestigieux titre de compagnie aérienne mondiale quatre étoiles », avait déclaré Mesfin Tasew, PDG du groupe.

Une distinction qui s’ajoute à celles de Skytrax

Ce parcours s’ajoute à d’autres récompenses. En effet, Skytrax avait certifié Ethiopian Airlines quatre étoiles en novembre 2017, à la suite d’un audit de la qualité de service. Ensuite, en juin 2025, le même organisme l’a désignée meilleure compagnie d’Afrique pour la huitième année consécutive, sur la base d’un vote de passagers. Aujourd’hui, le label APEX vient confirmer cette réputation à partir d’évaluations de vols vérifiées.

Enfin, Ethiopian Airlines est membre de la Star Alliance depuis 2011, comme Lufthansa. Elle dessert plus de 150 destinations sur cinq continents.