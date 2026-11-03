À 16 ans, Cristiano Ronaldo Jr décroche sa première convocation chez les U17 portugais

Cristiano Ronaldo Jr est entrain de marcher dans les pas de son glorieux père. Il construit sa route au sein des équipes nationales portugaises. À 16 ans, CR7 Jr vient d’obtenir sa première convocation avec les U17 du Portugal. Le jeune prodige figure sur la liste des joueurs retenus par l’entraîneur Filipe Ramos pour disputer le premier tour des qualifications de l’Euro 2027 catégorie U17.

La liste des convoqués a été dévoilée ce lundi 02 Novembre par la Fédération portugaise. Cristiano Jr aura l’opportunité de défendre les couleurs de son pays lors de trois matchs qui se tiendront ce mois-ci. Les poulains de Filipe Ramos affronteront Andorre le 11 novembre, la Bulgarie le 14 novembre puis la Serbie le 17 novembre.

Cristiano Ronaldo Jr un goleador en devenir

Avec cette convocation chez les U17, Cristiano Ronaldo Jr a franchi un cap. La progression du jeune footballeur est stratosphérique. En 2025, il réalise ses débuts avec les U15 du Portugal avant de monter en échelon chez les U16. Il vient d’obtenir l’opportunité de faire ses preuves avec les U17. Cette catégorie est importante dans la progression des jeunes joueurs. C’est généralement à ce niveau qu’une pépite devient un diamant brute prêt à conquérir la planète football et Cristiano Jr se trouve sur cette voie.

Le fils de la légende du Real Madrid arrive avec un statut de goleador. Depuis ses débuts dans l’antichambre de la sélection A, Cristiano Ronaldo Jr a cumulé 13 matchs et a inscrit 5 buts. Le jeune crack possède des qualités intrinsèques qui font de lui un redoutable finisseur et nu doute que Filipe Ramos saura polir ce diamant brut. Rappelons que Cristiano Jr poursuit son développement au sein des équipes de jeunes d’Al-Nassr, le club de son père. Il y est bien encadré, bénéficiant de conseils pour améliorer ses performances. Il a notamment adopté le style d’entraînement de Cristiano Ronaldo senior pour optimiser son rendement. Dans les jours à venir, Cristiano Ronaldo Jr aura l’occasion de montrer toute l’étendue de son talent avec les U17.