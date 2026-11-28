Jean-Luc Mélenchon a parlé de sa famille devant un public allemand, le vendredi 27 novembre 2026 à Berlin, en Allemagne. Le candidat de La France insoumise à la présidentielle de 2027 présentait au cinéma Babylon la traduction allemande de son livre Faites mieux !, publiée sous le titre Die Stunde der Vielen, selon Clash Report. Il s’exprimait en conversation avec Loren Balhorn, rédacteur en chef de l’édition allemande de Jacobin, devant une salle comble. Ainsi, la créolisation, qu’il défend depuis plusieurs années, a occupé une large part de son intervention.

Une fierté étendue à ses descendants

« En tant que Français, je suis fier de mes origines métissées et j’espère le devenir encore davantage. J’espère que ma petite-fille, qui étudie actuellement en Italie, le sera encore plus que moi, et que mes arrière-petits-enfants le seront encore plus », a déclaré Jean-Luc Mélenchon. Ensuite, « Vive la créolisation, vive l’humanité universelle », a-t-il ajouté. Puis, « Vive le métissage de nous tous, pour que nous puissions enfin produire une culture humaine universelle », a-t-il conclu sur ce point. Enfin, le droit du sang est pour lui une « barbarie », selon la même source, qui indique aussi qu’il a rejeté l’idée d’une guerre avec la Chine. Né en 1951 à Tanger, au Maroc, Mélenchon rattache donc ce discours à son propre parcours, avant de l’étendre à ses descendants.

Une notion empruntée au poète Édouard Glissant

Le terme de créolisation vient du poète martiniquais Édouard Glissant. Mélenchon l’a repris dans son discours de lancement de l’Institut La Boétie, en septembre 2020, puis l’a placé au centre de sa campagne de 2022. En effet, il déclarait en mars 2022, lors de son meeting place de la République à Paris : « Nous sommes ce peuple fier et heureux d’être déjà créolisé ». De plus, cette thématique lui vaut régulièrement des critiques à droite et à l’extrême droite, qui l’associent à la théorie du « grand remplacement ». Pourtant, Mélenchon répond que la créolisation décrit un fait social et non un projet politique.

Après avoir employé ce mot pendant des années, il parle désormais plus volontiers de « Nouvelle France », une formule qu’il a mise en avant lors de son premier meeting de campagne à Saint-Denis, le 7 juin 2026.