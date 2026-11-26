Mediapart et Le Monde ont publié ce jeudi 26 novembre 2026, en France, une seconde série de messages antisémites que Jordan Bardella aurait écrits en 2013 sur Messenger. Le président du Rassemblement national avait alors entre 17 et 18 ans et militait au Front national. Il conteste en être l’auteur, tout comme son avocat.

« Ce qu’on révèle ce matin, c’est des dizaines de nouveaux messages », a déclaré Antton Rouget, auteur de l’enquête de Mediapart, sur BFMTV. Ces échanges s’ajoutent à ceux de la première enquête, qui lui attribuait déjà cette phrase : « Le juif doit dominer les autres peuples, les écraser et les voler, un sioniste est forcément juif, et en profondeur ». Les deux rédactions disent désormais détenir 19 éléments qui relient la conversation à Jordan Bardella.

Une conversation certifiée par huissier et des indices d’attribution

Mediapart avait déjà obtenu une extraction des archives Facebook de cette conversation. Ensuite, Le Monde s’est procuré la même et l’a fait certifier par un huissier comme complète et non modifiée. Ce constat garantit l’intégrité des échanges, mais ne désigne pas à lui seul leur auteur.

Pour l’attribuer à Jordan Bardella, les journalistes s’appuient sur plusieurs recoupements. D’abord, un ancien camarade de lycée, qui accepte d’être nommé, reconnaît des éléments de la vie du dirigeant : des enseignants d’un établissement privé de Saint-Denis, sa date de naissance, l’origine de ses parents et son engagement dans une association pour la langue française. Ensuite, les messages évoquent son adhésion au Front national en 2012 et son soutien à Marine Le Pen en 2013. Enfin, certains textes figurent aussi sur son compte Facebook privé et sur son compte Twitter public, à quelques heures d’intervalle, avec les mêmes fautes d’orthographe.

Les nouveaux messages reprennent les thèmes de la première série. L’auteur y renvoie à l’idéologue Alain Soral, affirme que les sionistes dirigent les banques et accuse d’anciens ministres socialistes, dont Laurent Fabius, Pierre Moscovici et Manuel Valls, de défendre Israël plutôt que la France.

Un démenti maintenu et deux plaintes déposées contre Mediapart

« Je conteste formellement les accusations portées à mon endroit par Mediapart, me prêtant des propos délirants et antisémites », avait écrit Jordan Bardella sur X dès la première publication. Puis, face aux éléments d’authentification publiés en octobre, il a enchaîné : « Je conteste vos preuves et je conteste vos sources ». Il a aussi dénoncé une manœuvre politique : « L’objectif, c’est de tuer ma carrière politique ». Son avocat, Pascal-Pierre Garbarini, dément de nouveau qu’il soit l’auteur de ces messages.

Le compte Facebook en question est désactivé. Pourtant, les deux rédactions estiment que Jordan Bardella pourrait encore y accéder grâce à une ancienne adresse e-mail, ce qu’il réfute, le compte ayant selon lui été supprimé. Deux plaintes visent Mediapart, l’une pour diffamation, l’autre pour faux et usage de faux.

La classe politique s’était déjà divisée en octobre. « Ça ne peut être qu’un faux », avait jugé Marine Le Pen. En revanche, le garde des Sceaux Gérald Darmanin avait répliqué : « Il ment éhontément ». De son côté, le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, estimait que Jordan Bardella ne pouvait plus prétendre à Matignon. Or Marine Le Pen entend le nommer Premier ministre si elle remporte la présidentielle de l’an prochain.