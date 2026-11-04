Afrique : une banque de 5 milliards de dollars créée pour financer le pétrole et le gaz

L’Afrique dispose désormais d’un nouvel instrument de financement de son secteur énergétique. La Banque africaine de l’exportation et de l’importation (Afreximbank) et l’Organisation africaine des producteurs de pétrole (Appo) ont officiellement créé la Banque africaine de l’énergie (Aeb), le 31 octobre 2026, à Abuja, au Nigeria, lors de sa première assemblée générale.

Dotée d’un capital autorisé de 5 milliards de dollars américains, cette nouvelle institution financière panafricaine entend soutenir les investissements dans toute la chaîne de valeur énergétique du continent. Son intervention couvrira l’exploration et la production de pétrole et de gaz, le transport, la transformation, le raffinage et la distribution.

La création de cette banque intervient dans un contexte où les besoins d’investissement énergétique de l’Afrique sont estimés à 200 milliards de dollars. Elle vise à combler une partie du déficit de financement du secteur, alors que les fournisseurs traditionnels de capitaux réduisent leur soutien aux projets liés aux combustibles fossiles, malgré leur importance dans les systèmes énergétiques africains.

À travers ce nouvel instrument, les pays africains entendent disposer de capacités de financement davantage adaptées aux réalités et aux besoins du continent. L’objectif est notamment de renforcer les capacités de production énergétique, de réduire la dépendance aux produits pétroliers importés et de favoriser les échanges commerciaux intra-africains de produits énergétiques.

Au-delà du financement des activités pétrolières et gazières, l’Aeb entend également soutenir une transition énergétique juste et renforcer la participation des acteurs africains au développement du secteur. La banque ambitionne ainsi de contribuer à ce que les choix et les investissements liés à l’avenir énergétique du continent soient davantage portés par les Africains.

L’institution fonctionnera comme une entité financière panafricaine indépendante et supranationale. Elle prévoit de mobiliser des ressources auprès des gouvernements, des compagnies pétrolières nationales, des institutions financières et des investisseurs privés.

Lors de l’assemblée générale inaugurale, Helmy Ghazi a été nommé premier président de la banque. Un premier conseil d’administration, composé de représentants des secteurs public et privé ainsi que d’institutions du continent, a également été constitué.